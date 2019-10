Basket Serie C Silver, il Costone prima soffre e poi supera l'Oti Galli

VISMEDERI COSTONE SIENA-OTI GALLI SAN GIOVANNI VALDARNO 77-68 (15-18, 34-35, 49-51)

Ancora un finale palpitante per la Vismederi Costone Siena che dopo aver sofferto a lungo la prepotenza dell’Oti Galli, riesce nelle battute conclusive a trovare i guizzi vincenti, risolvendo una gara davvero complicata.Partono bene gli ospiti che sembrano volare sul parquet del PalaNannini (9-15 al 7’), ma Catoni e Ceccatelli con delle triple danno respiro a una Vismederi che comunque soffre molto ai rimbalzi. L’Oti si affida a Rath e al nuovo innesto Marengo (19 per entrambi) e puntando sulla velocità e fisicità creano un nuovo allungo che si concretizza al 13’ (17-26). Braccagni cerca di scuotere i suoi e l’innesto di Leo Chiti sembra spaccare la partita (parziale di 10-0). Il primo vantaggio arriva grazie a 2 liberi di Panichi (34-33).Terza frazione molto combattuta e con vantaggi alterni, con la Vismederi che tenta la fuga, grazie a una tripla di Ceccatelli (43-38), ma la zona ordinata da Baggiani produce un contro break di 4-13 (46-51 al 29’). Nell’ultima frazione il duo rientrante Leo Chiti-Tognazzi fa saltare per aria la zona valdarnese, così come le fiondate dal perimetro di Bruttini e con tanta fatica, ma anche con merito, la Vismederi costruisce il 69-60 del 37’. L’Oti però non molla, Rath si danna l’anima cercando di far riemergere i suoi, ma la tempra dei costoniani supera ogni barriera e il finale vede trionfare il Costone che ancora una volta ha dimostrato di avere carattere da vendere.: Ceccatelli 8, Chiti G. 10, Bruttini 22, Catoni 3, Monnecchi, Angeli 8, Tognazzi 14, Panichi 5, Chiti L. 7, Zani ne, Aiello ne, Picchi ne. All. Braccagni: Rath 19, Camerini 6, Baglioni, Baldi 4, Marengo 19, Bruschi 6, Mascherini 10, Falcioni 4, Gueye, Merico, Iacomoni, Coradeschi ne. All. BaggianiARBITRI: Barbarulo e Venturini