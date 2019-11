La Virtus Siena torna al PalaPerucatti per affrontare la Pielle Livorno

Dopo la bella vittoria sul difficile parquet di Prato, con la quale l'Acea si è conferma al vertice della classifica di serie C Gold, domenica 3 novembre alle 18 i rossoblù della Virtus Siena torneranno al PalaPerucatti per la sfida contro la Pielle Livorno.Una sfida, quella con la compagine livornese, che ricorda la finale Playoff 2018 di serie C Gold, quando la Virtus guadagnò la promozione in serie B al termine di una bellissima serie conclusa a Gara 5.La Pielle arriva alla sfida da due vittorie consecutive, con Prato e Arezzo.Ecco le parole del vice allenatore della Virtus Andrea Spinello in vista della prossima partita:«Secondo me per tre quarti abbiamo giocato la miglior partita della stagione, fino a questo momento, arrivando fino a +18. Siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento, cosa che non era avvenuta, per esempio, contro Castelfiorentino. Poi nel finale ci sono mancate un po' di energie, ma siamo stati bravi a recuperare la partita nonostante fossimo finiti a -4 a poco più di un minuto dalla fine».«La Pielle è una squadra forte, ha dieci giocatori in rotazione tutti molto validi e in grado di dare il proprio contributo; due veri e propri quintetti. Non è una squadra di ragazzi, ma una squadra fatta, come succede da molti anni, per fare il salto di categoria».«Sarà una partita dove dovremo riproporre lo stesso gioco mostrato nei primi tre quarti della trasferta a Prato, ma dovremo farlo fino alla sirena finale per poter portare a casa la partita».