Basket Serie C Gold: per la Virtus Siena prima sconfitta stagionale, al PalaPerucatti vince Livorno

ACEA VIRTUS SIENA-PIELLE LIVORNO 65-69 (18-21; 37-37; 48-55)

Prima sconfitta stagionale per l'Acea Virtus Siena, che cade al PalaPerucatti 65-69 contro la Pielle Livorno, al termine di una partita molto combattuta.Avvio molto equilibrato con le squadre che si rispondono colpo su colpo. Il primo tentativo di allungo è degli ospiti, che con i canestri di Magni e Fantoni si portano sul +4, costringendo coach Tozzi al timeout. Un paio di canestri di Bartoletti riportano energia ai rossoblù, ma la tripla di Bonaccorsi fissa il punteggio a fine primo quarto sul 18-21. Imbró e Bartoletti riportano la Virtus in parità nel secondo periodo, ma Baroncelli con un paio di canestri riporta la Pielle sul +5. La Virtus soffre sotto canestro anche a causa dei problemi di falli di Ndour e Casoni, ma Bianchi prende in mano le redini dell'attacco e impatta a quota 37 a metà partita.Al rientro dagli spogliatoi la Virtus torna a mettere la testa avanti con Casoni, ma Baroncelli e Magni riportano la Pielle in vantaggio 44-55, punteggio con il quale si chiude il terzo periodo. La tripla di Fantoni dà la doppia cifra di vantaggio agli ospiti (48-59) a metà ultimo quarto. La Virtus prova a rientrare ripartendo dalla difesa, ma la tripla di Stolfi a meno di due minuti dalla fine mette la parola fine sull'incontro, che termina 65-69.: Calvellini ne, Bartoletti 14, Bianchi 8, Sabia 1, Olleia 16, Cerpi ne, Imbrò 14, Ndour 4, Braccagni ne, Casoni 8, Terni ne, Bovo. All. Tozzi.: Schiano 2, Creati 7, Burgalassi 2, Di Sacco, Stolfi 7, Bonaccorsi 7, Magni 15, Dell’Agnello 9, Fantoni 7, Baroncelli 13. All. Da Prato.