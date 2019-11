Basket Serie C Gold, San Giobbe Chiusi di nuovo in trasferta contro Agliana

Seconda trasferta consecutiva per la San Giobbe Basket Chiusi, che, dopo la vittoria in rimonta all’ultimo respiro contro la Scuola Basket Amen Arezzo, dovrà affrontare Endiasfalti S.P.A. Pall. Agliana 2000 in una partita decisamente insidiosa.Agliana si trova infatti al quarto posto della classifica, in coabitazione con Pielle Livorno e Olimpia Legnaia a quota otto punti, meno due rispetto a Chiusi. Un cammino frutto di quattro vittorie e una sola sconfitta rimediata alla seconda giornata del torneo sul campo di Legnaia per 62-53. Agliana arriva dunque da tre vittorie consecutive contro Montale, Valdisieve e Don Bosco Livorno, inoltre si presenta alla sfida con la San Giobbe con la migliore difesa del campionato.“Sicuramente sarà una partita dura dal punto di vista fisico, perché Agliana è una delle migliori difese del campionato – commenta il playmaker di Chiusi Nicholas Groppi -. Cureremo al massimo i dettagli.Dello stesso avviso anche Martino Criconia, guardia della San Giobbe: “Sono una buona squadra, i risultati lo dimostrano, hanno perso una sola volta e sarà una partita tosta anche questa”.