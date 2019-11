Virtus Siena, grande vittoria all'overtime contro Arezzo

ACEA VIRTUS SIENA-AMEN AREZZO 81-78 d1ts (9-23; 34-36; 56-53; 67-67)

Grande vittoria per l'Acea Virtus Siena che si impone all'overtime per 81-78 contro la Amen Arezzo al termine di una partita con finale al cardiopalma, sia nei regolamentari che nei supplementari.Avvio difficile per l'Acea, che dopo pochi minuti si trova già sotto di 7 lunghezze. E' una tripla di Bartoletti ha sbloccare il punteggio per i rossoblù, ma Arezzo continua a mettere in campo un'ottima difesa, e in attacco Cutini, Rodriguez e Provenzal costruiscono il parziale che porta gli ospiti a chiudere la prima frazione in vantaggio 9-24. Quella che torna sul parquet nel secondo quarto è una Virtus diversa, molto più determinata e aggressiva su entrambi i lati del campo. Olleia e Imbrò costruiscono un parziale di 6-0, che Tenev ferma con una tripla, alla quale però risponde subito Imbrò. Il timeout chiamato da coach Milli non scuote gli animi della Amen, che continua a subire il gioco offensivo della Virtus che, canestro dopo canestro, con Imbrò e Casoni sugli scudi torna sul -1, quando Bartoletti strappa letteralmente il pallone dalle mani di De Bartolo e segna indisturbato il canestro del primo vantaggio Virtus, 25-26 a metà quarto. Si risvegliano gli ospiti, che con le triple di Tenev e Provenzal ed una difesa a zona molto aggressiva, tornano sul +6. Nel finale i rossoblù riescono a trovare buone soluzioni vicino a canestro con Ndour e Olleia, che non bastano però ad impattare, con il punteggio a metà partita che dice 34-36.Ad inizio terzo quarto si scalda Casoni con 8 punti, che unito a Imbrò sigla il massimo vantaggio Virtus sul 45-38; la Amen risponde con le tripla di Rodriguez ed i canestri di De Bartolo, e in pochi minuti si riporta sul +1, 45-46. Le squadre si rispondono colpo su colpo, guidate da Imbrò da una parte e Rodrigueze dall'altra, in una serie continua di sorpassi fino al 56-53 con il quale si chiude la terza frazione. L'ultimo periodo si apre con un parziale degli ospiti che volano sul +4 (56-60). L'Acea trova qualche difficoltà nell'andare a canestro, perdendo anche due palloni per infrazione di 24 secondi. A sbloccare il tabellino dei padroni di casa ci pensa Casoni, che dopo quattro minuti segna l'appoggio del 58-63. Arezzo mantiene le cinque lunghezze di vantaggio fino agli ultimi minuti, quando una penetrazione di Bartoletti accorcia le distanze, ed il 2/2 dalla lunetta di Olleia fissa il punteggio sul 67-67. Negli ultimi possessi Ndour stoppa De Bartolo, e sulla successiva rimessa la Virtus è brava a rubare il pallone, ma non riesce a concretizzare in attacco; dalla parte opposta Cutini sbaglia il tiro della vittoria sulla sirena, e la partita finisce all'overtime.Nel supplementare salgono in cattedra i giovani della Virtus: Bartoletti segna due triple importantissime, alle quali Ndour aggiunge due canestri per il +5 (77-72). Arezzo accorcia dalla linea del tiro libero, ma il palleggio-arresto e tiro di Imbrò vale il 79-74. Altri due viaggi in lunetta regalano alla Amen il -1 sul 79-78 a pochi secondi dalla fine: il fallo sistematico manda in lunetta Imbrò che è glaciale e con un 2/2 mette 3 punti tra le due squadre (81-78). La Virtus commette fallo e manda in lunetta Castelli che fa 0/2, Casoni controlla il rimbalzo e spara la palla in aria fino alla sirena finale, che decreta la vittoria dei rossoblù.: Calvellini ne, Bartoletti 18, Bianchi 6, Sabia ne, Olleia 10, Cerpi ne, Imbrò 21, Ndour 10, Braccagni ne, Casoni 16, Terni, Bovo ne. All. Tozzi.: Rodriguez 21, Andreani, Cutini 18, De Bartolo 13, Tenev 8, Calzini, Rossi, Castelli 2, Giommetti 4, Provenzal 12. All. Milli