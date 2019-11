Basket Serie B femminile: l'Adpf Costone Siena supera Pegli in un finale scoppiettante

IL DRAGO E LA FORNACE ADPF COSTONE SIENA-BASKET PEGLI 63-55 (17-21, 27-35, 44-44)

Con un’ultima frazione da antologia, Il Drago e la Fornace piega la giovane compagine del Basket Pegli (a referto ragazze del 2003 e 2004) che nella prima parte della gara mette sotto le senesi, per nulla reattive di fronte alla spavalderia delle avversarie.Prima frazione complicata, così come la 2ª, dove le ospiti dopo il 10-9 del 5’, iniziano a scappare grazie a Papiri, creando un solco importante al 15’ (21-29) che viene colmato in parte da due bombe di capitan Renzoni. C’è poca reattività tra le bianconere, mentre le liguri si trovano a meraviglia. Qualcosa inizia a cambiare dopo l’intervallo, costoniane in campo con un’altra mentalità ed è subito Poletti che dalla distanza infila a ripetizione la retina, mentre Dragoni inizia ad attaccare il ferro con efficacia e continuità, tanto che alla fine segnerà 26 a referto. Adesso il Drago e la Fornace sputa fuoco in ogni parte del campo, con Bianconi che si mette in evidenza in fase difensiva. La gara si fa estremamente avvincente, con l’ultimo quarto tutto di marca senese, con le ragazze di Fattorini che iniziano a macinare canestri su canestri; le triple di Pierucci e Renzoni sono una vera e propria sentenza per Pegli che alla distanza cala vistosamente lasciando via libera al Costone.: Bonaccini 6, Dragoni 26, Renzoni 10, Poletti 11, Bianconi 3, Sardelli, Pierucci 7, Sabia, Dragone, Oliva ne, Corti ne, Pastorelli ne. All. Fattorini: Pini 16, Bruzzone 2, Padula 9, Papiri 22, Monachello 2, Torchia 2, Canale 2, Della Margherita, Barberis, Bertini, Belgrano ne, Pastorino ne. All. TochiaARBITRI: Puocci e Santacroce