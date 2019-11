Basket Serie C Silver, il Costone ancora a segno contro Empoli

VISMEDERI COSTONE SIENA-BIANCOROSSO EMPOLI 70-58 (10-17, 33-35, 50-50)

Terza vittoria consecutiva per la Vismederi Costone che al PalaNannini supera Empoli che cede solo nel finale di gara, dopo aver condotto a lungo nel punteggio.Squadra atipica quella biancorossa, senza lunghi, ma con una batteria di esterni che dall’arco sa scoccare le proprie frecce, con l’arciere scelto Balducci che colleziona alla fine un 7/13 da 3 e 27 a referto. C’è voluta tutta la caparbietà dei senesi per venire a capo di una situazione che si era fatta ingarbugliata fin dalle battute iniziali dove gli ospiti riuscivano a trovare la via del canestro in tutta scioltezza, sia da fuori che attaccando il ferro. La mossa che ha risolto l’inghippo, l’ha trovata coach Braccagni che con una zona molto aggressiva è riuscito a scombinare i piani del collega Mazzoni. Prima parte della gara dunque tutta di marca empolese, anche se nella 2ª frazione la Vismederi accenna a una reazione, grazie all’ottimo impatto di Angeli, all’intraprendenza di Panichi e ai contropiedi di Tognazzi, il tutto vale un parziale di 8-0 (13-19 che diventa 21-19 al 14’). Ma Balducci imperversa dai 6,75 ed Empoli va al riposo con 2 lunghezze di vantaggio.Al 24’ Empoli prova nuovamente a scappare (40-45), ma questo sarà l’ultimo tentativo di fuga. Dopo il 50 pari della 3ª sirena, ecco che viene fuori tutto l’impeto dei costoniani, che guidati da un Bruttini sempre prezioso in questi frangenti e da un Giulio Chiti che da sotto spadroneggia (7/9), scava a sua volta un solco (62-52 al 36’) che ha il sapore della vittoria. Le chicche finali di Angeli e Monnecchi portano la Vismederi sul +14 (68-54 al 38’) e la gara vira definitivamente vira dal biancorosso a un gialloverde intenso.: Ceccatelli 6, Chiti G. 14, Bruttini 20, Tognazzi 9, Catoni, Chiti L., Angeli 13, Monnecchi 2, Panichi 6, Carnaroli, Zani, Carpitella. All. Braccagni: Balducci 27, Malventi, Ghizzani 4, Landi 5, Calugi 5, Galligani 5, Maltomini 8, Berti, Bellucci 4, Mugnaini, Pinzani ne, Mancini ne. All. MazzoniARBITRI: Corso e Mattiello