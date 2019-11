Arriva anche la settima vittoria consecutiva per la San Giobbe Chiusi! Battuto Valdarno

SAN GIOBBE BASKET CHIUSI-A.D. SINERGY BASKET VALDARNO 91-73 (31-20; 49-31; 72-54)

Vittoria per la San Giobbe contro Valdarno per 91-73. Risultato decisamente più agevole per i chiusini sempre in controllo, ma non perfetti. Gioco a folate con momenti di ottima pallacanestro interrotti da momenti di scarsa lucidità in cui gli ospiti hanno approfittato, senza però mai impensierire gli avversari nel punteggio.Primo quartoPrimi punti per la San Giobbe con Radunic, Valdarno impatta subito, ma Chiusi è veloce a trovare il nuovo vantaggio con Sabbatino. Pareggiano ancora gli ospiti e anche in questo caso i padroni di casa rispondono per il 6-4 con Infanti. Kuvekalovic per la prima mini fuga, tamponata solo inizialmente. Radunic, Infanti si alternano in fase di realizzazione. Kuvakalovic ancora per il più sei sul 18-12, poi Radunic con un personale di sette punti consecutivi. Valadarno accorcia leggermente. Finale di quarto con Chiusi in vantaggio di sette punti nonostante i tentativi da parte di Valdarno per stare incollata al risultato. Gli ospiti accorciano di due, ma è ottima la penetrazione di Lombardo. Chiude la frazione la tripla di Sabbatino e il conseguente tiro libero per il fallo subito dal play chiusino, sul punteggio di 31-20.Secondo quartoE' di Kuvekalovic il primo canestro al rientro, ancora una tripla che incrementa il divario sul 34-20. Valdarno ne piazza due, ma è abbastanza imprecisa davanti, anche per merito della buona difesa locale. Fase di stallo con molti errori al tiro, la spezza di nuovo Kuvekalovic con due punti. Si sblocca anche Valdarno, per il meno dodici sul 36-24. Zambonin è abile a replicare immediatamente e a portare la San Giobbe a quota trentotto. Infanti da tre incrementa ulteriormente, lo imita anche Radunic con due punti per il 43-24. Ne arrivano due anche per Valdarno, ma la San Giobbe è spietata, Kuvekalovic fa tripla e spedisce i suoi sul più venti a poco meno di due minuti dal termine del secondo quarto. Mini break degli ospiti con quattro punti in pochi secondi, Lombardo ne mette altri tre ed è anche l'ultima emozione prima della pausa lunga. Squadre negli spogliatoi sul 49-31.Terzo quartoValdarno da due poco dopo il fischio d'inizio del terzo periodo, Kuvekalovic mette l'ennesima tripla di questo incontro per il 52-35, ma la partenza di Valdarno è buona in termini offensivi in questi primi minuti anche se il divario resta enorme e addirittura si amplia con i canestri di Chiusi. Dopo un inizio scoppiettante dal punto di vista delle trasformazioni dal campo, la gara adesso prosegue grazie alle trasformazioni dalla lunetta. 58-40 il punteggio e poi San Giobbe che arriva ai sessanta con Radunic. Valdarno va da tre punti per il meno diciassette, ma subito break di sei da parte dei padroni di casa che dunque allungano 66-43. Zambonin interrompe la sequenza positiva degli ospiti, che però prosegue anche con una tripla per il 68-49. Lombardo in penetrazione e poi ancora Valdarno per il 70-51. Mihaies appena entrato timbra subito portando i suoi a 72, il quarto si chiude con la tripla della formazione ospite sul 72-54.Quarto quartoIn campo per l'ultima parte Criconia va subito da tre, Valdarno sale a cinquantasei. Ancora molto bene Kuvekalovic al tiro, nonostante l'uno su due ai liberi aumenta ancora le lunghezze di vantaggio in favore della San Giobbe, ora 79-56 e si ripete con altri due punti. E' ottima la partita del valdarnese Jovic, che va a bersaglio e segna anche il tiro libero per il fallo subito portando la formazione ospite a sessantadue. Non solo il quattordici ospite, è buono in generale il momento di Valdarno, parziale da tredici punti consecutivi con il tabellone che recita 81-69 a quattro minuti e sette secondi dal termine. Radunic mette fine al digiuno di Chiusi e Kuvekalovic segna l'85-69. Di nuovo Radunic con la San Giobbe che ha ritrovato il mordente e poi in fotocopia ancora Kuvekalovic con due punti, sbagliando però il successivo libero. Valdarno va a canestro arrivando sull'89-71 e poi immediatamente 73. Radunic dalla lunetta fa due su due e pone fine alla contesa 91-73.: Ceccarelli, Criconia 3, Mihaies 2, Groppi, Kuvekalovic 25, Infanti 11, Radunic 27, Zambonin 4, Sabbatino 8, Rettori, Cresti, Lombardo 11 Capo All. Monciatti Ass.Semplici: Marchionni, Corsi, Resti T., Bartolozzi 5, Donnini, Prosperi 4, Resti S., Pelucchini C. 8, Innocenti 6, Jovic 19, Brandini 19, Ceccherini 12, Capo All. Franceschini Ass. MartucciArbitri Daniele Uldanck, Luciano Puocci