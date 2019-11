San Giobbe Basket Chiusi: 8 vittorie su 8! Battuta Montevarchi

WEBKORNER-SICI FIDES MONTEVARCHI-SAN GIOBBE BASKET CHIUSI 72-78 (20-32; 39-52; 59-69)

Contro la Fides Montevarchi arriva l'ottava vittoria su otto gare per la San Giobbe Basket Chiusi, nel campionato di Serie C Gold del quale la squadra di coach Semplici è capolista.Primo quartoAvvio positivo per Chiusi, Kuvekalovic è l’arma offensiva in più nei primi minuti, ma è buona in generale la fase difensiva della formazione senese. Montevarchi sfrutta i rimbalzi offensivi creando qualche grattacapo alla San Giobbe, i locali mettono alcuni canestri consecutivi, ma Chiusi è brava a tenere gli avversari a distanza di sicurezza.Secondo quartoAl rientro la partita si fa decisamente più spigolosa. Rispetto al primo parziale ritmo più tirato con le squadre che proseguono punto a punto. Chiusi riesce così a mantenere il controllo della situazione. La San Giobbe opera soprattutto grazie ai tiri liberi, aspetto che porta punti importanti in dote ai ragazzi allenati da Monciatti. Le formazioni vanno alla pausa lunga sul punteggio di 39-52.Terzo quartoDi nuovo in campo dopo l’intervallo. Montevarchi continua a spingere e gioca molto con il fisico. Chiusi tiene comunque botta anche se commette qualche fallo di troppo. Il quarto prosegue su questa falsa riga, con i padroni di casa decisamente in partita e la San Giobbe attenta per evitare un rientro degli avversari che potrebbe essere decisamente pericoloso. Il vantaggio per i chiusini è costante, raggiunge picchi di 15 punti, ma le squadre vanno all’ultima pausa sul punteggio di 59-69.Quarto quartoPartita intensissima. Montevarchi tenta di rientrare per giocare il tutto per tutto. La San Giobbe è attenta in difesa e poco prolifica in attacco. I padroni di casa ne approfittano con i tiri da tre e recuperano portandosi a due possessi di differenza. Minuti conclusivi con Chiusi che riesce a blindare il fortino e a portare a casa due punti preziosissimi con il 72-78 finale.: Provvidenza 20, Daniel 12, Caponi Al., Baldinotti 2, Setti 8, Sereni T. 9, Dainelli, Caponi An., Sereni F. 4, Ndaw 4, Malatesta 8, Bonciani 6. All. Paludi Ass. Giuliana: Ceccarelli, Criconia 5, Mihaies, Groppi, Kuvekalovic 22, Infanti 4, Radunic 26, Zambonin, Sabbatino 13, Rettori, Cresti, Lombardo 8. All. Monciatti Ass. SempliciArbitri Mariotti, Corso