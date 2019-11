Basket Promozione, la Mens Sana Basketball espugna Impruneta

IMPRUNETA BASKET-MENS SANA BASKETBALL SIENA 73-90 (23-23; 42-50; 59-70)

Grande vittoria per la Mens Sana Basketball che espugna il difficilissimo campo di Impruneta con il punteggio di 73-90 al termine di una bellissima prestazione corale. Il primo quarto è equilibrato, con i due attacchi a prevalere molto spesso su difese non sempre impeccabili. Sprugnoli e Pannini indicano la via, dove si infilano rapidamente anche Bruni e compagni. Equilibrio anche nel secondo parziale, con Dolfi che comincia a macinare sia in attacco che in difesa propiziando, insieme al solito Sprugnoli il +8 (42-50) all’intervallo lungo.Ma è nella ripresa che i ragazzi di Binella spingono definitivamente il piede sull’acceleratore e aggiustando le maglie difensive iniziano a produrre il break che si rivelerà poi decisivo. Franceschini infila due triple contro la zona dei padroni di casa, Dolfi è ovunque e segna sia da sotto che da oltre l’arco. Il parziale si chiude sul 59-70 sono grazie a due canestri in chiusura dei padroni di casa che accorciano le distanze dopo essere finiti anche a -15.Impruneta prova a rientrare nel quarto periodo ma la Mens Sana è attenta e pronta a respingere i tentativi di rimonta. Pannini e compagni amministrano il vantaggio, fino al +17 finale, che per quanto visto in campo, ci sta tutto.Due punti pesanti per la squadra di Binella, che venerdì 29 novembre scenderà di nuovo in campo, questa volta in casa, per il secondo derby senese della stagione, questa volta contro la Maginot.: Renauro 17, Vergelli 17, Brinck 2, Rustichini 1, Gavagnin, Casalini, Quartini, Fattori 12, Bruni 5, Bruno 17, Ristori, Miglinieks 2.: Carapelli 4, Pannini 18, Sprugnoli 12, Mancini n.e., Manetti 8, Bruni 7, Falsini 2, Collet 3, Franceschini 13, Toscano, Dolfi 23, Milano. All. Binella.