Virtus Siena e associazione Donna chiama Donna insieme contro la violenza sulle donne

La Virtus Siena e l'associazione Donna chiama Donna insieme contro la violenza. È stata presentata oggi, lunedì 25 movembre, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, la collaborazione tra la società sportiva di piazzetta Don Perucatti e il centro antiviolenza di Siena, per sensibilizzare la popolazione su una tematica importante come la violenza di genere.L'idea, nata insieme alla vice presidente dell'associazione Donna chiama Donna Rossana Salluce, porterà anche un ambito come quello sportivo a riflettere sulla tematica. Domenica infatti, in occasione della partita casalinga dell'Acea contro Montale, i rossoblù scenderanno in campo con uno striscione dell'Associazione portato dalle bambine della formazione Esordienti femminile, nata quest'anno in collaborazione con Poggibonsi Basket, per sensibilizzare su un argomento molto importante e purtroppo sempre più di attualità.La società, sensibile all'argomento, ha deciso subito di farsi testimonial di questa campagna. Le bambine della formazione Esordienti rossoblù, dopo aver portato lo striscione prima dell'inizio della partita, durante l'intervallo saranno protagoniste sul parquet in una partita di esibizione. Proprio il basket femminile è un progetto sul quale la società rossoblù punta tanto; ripartito quest'anno, peraltro con ottimi risultati fino a questo momento, il basket femminile è stato in passato uno dei fiori all'occhiello della Virtus, con squadre di buon livello capaci, in più occasioni, di raggiungere anche le Finali Nazionali.In occasione del match contro Montale di domenica inoltre, l'ingresso sarà gratuito per tutte le donne, e sarà presente un desk informativo dell'associazione. Una bella iniziativa, che unisce lo sport ad una tematica importante come la violenza sulle donne.«Ringrazio la Virtus per questa iniziativa – dice la vicepresidente dell'Associazione Donna chiama Donna Rossana Salluce – perché è la prima volta che l'associazione organizza un evento di sensibilizzazione con lo sport. Era da tanto che volevamo entrare anche nello sport, perché è un canale frequentato, e la violenza esiste anche in ambito sportivo, quindi è importante informare e sensibilizzare anche in questo ambito.Dall'1 gennaio al 31 ottobre 2019 abbiamo registrato con la nostra associazione 80 nuovi casi di donne che si sono rivolte al centro antiviolenza – continua Salluce – Il centro offre un servizio di ascolto, accoglienza e accompagnamento delle donne nel percorso, oltre ad assistenza psicologica. A Siena la violenza non è una cosa lontana, ci sono diversi casi. E' un fenomeno trasversale, non ha età, religione o stato sociale. La violenza è spesso un problema culturale, per questo vogliamo sensibilizzare più persone possibili, partendo dalle scuole, dove organizziamo molti progetti, e rivolgendoci ora anche al mondo dello sport».«Siamo molto contenti di collaborare con l'associazione – commenta il presidente della Virtus Fabio Bruttini – e si sensibilizzare la società verso questa piaga della violenza sulle donne che purtroppo negli ultimi anni si è accentuata. Domenica saremo in prima fila per questa battaglia».