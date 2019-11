Colle Basket, con il progetto #OneMore la squadra cerca risorse per proseguire il campionato

Venerdì scorso, 22 novembre, si è tenuta presso il palazzetto dello sport una conferenza stampa riguardante la situazione aggiornata della prima squadra del Colle Basket, che come ormai noto sta cercando di reperire le risorse per il sostentamento del campionato di Serie C Silver attraverso l'azione volontaria dei propri giocatori, per la maggior parte tutti ragazzi colligiani.I ragazzi hanno colto l'occasione per rilanciare la richiesta di vicinanza e supporto da parte di tutti, ringraziando chi finora ha fatto arrivare il proprio contributo alla causa. Per continuare la sfida di reperire autonomamente le risorse i ragazzi hanno presentato alcuni nuovi progetti e idee che andranno a realizzare nei prossimi mesi coinvolgendo società sportive, tifosi e semplici cittadini.Il primo appuntamento sarà per sabato 30 novembre quando al palazzetto verrà organizzata una grande cena di raccolta fondi dove i giocatori stessi indosseranno l'abito dei camerieri servendo tutti i commensali. La cena avrà inizio alle ore 20:30 e per prenotarsi basta telefonare al numero 348 462 9388.A breve partirà poi la campagna di sottoscrizione della tessera One More, una card dedicata a tutti i simpatizzanti e tifosi del Colle Basket che avranno così una serie di scontistiche e promozioni presso gli sponsor e varie attività del territorio colligiano.Per finire l'ultimo progetto presentato dai ragazzi sarà quello che vedrà la luce nei primi mesi del 2020, un giornalino denominato "ColleSport" dove potranno essere reperite informazioni su tutte le prime squadre della città biancorossa, di qualsiasi sport e che verrà autoprodotto e distribuito dai ragazzi in collaborazione con tutte le associazioni sportive colligiane.Insomma si preannuncia un fine anno ricco di programmi e attività per i ragazzi del Colle Basket che chiedono a tutti di far arrivare il loro supporto per aiutarli a continuare a credere nel loro sogno.Per chi volesse far arrivare il proprio contributo direttamente, è stato attivato un Conto corrente intestato all'ASD Colle Basket dedicato alla raccolta fondi con il seguente IBAN IT44J 0637071860000010007608