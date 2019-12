Basket Serie C Silver: il Colle Basket interrompe la corsa del Costone

COLLE BASKET-VISMEDERI COSTONE SIENA 66-60 (20-18, 31-35, 52-48)

Si interrompe a Colle di Val d’Elsa la striscia vincente della Vismederi Costone Siena che viene fermata dai ragazzi di coach Meoni che con molta umiltà e tenacia strappano la vittoria nel derby.Gara equilibrata fino all’ultima frazione, con i padroni di casa bravi dal perimetro nella primo quarto, dove fanno registrare medie sorprendenti. La Vismederi a fatica regge botta, anche perché il ritmo dei gialloverdi non è mai sostenuto. Bruttini e compagni riescono a infilare la zona di Colle e all’intervallo sono 4 i punti di vantaggio per gli ospiti. Seconda parte del match con i padroni di casa che tornano alla ribalta, grazie anche a Peruzzi trasformando un -6 in un +6 e qui la gara inizia a prendere una brutta piega per la Vismederi che attacca la zona con troppa lentezza. Le molte palle perse e qualche nervosismo di troppo (in una sola azione antisportivo e due falli tecnici fischiati ai danni dei ragazzi di Braccagni) giocano un brutto scherzo ai senesi che si ritrovano nelle battute conclusive a dover recuperare uno svantaggio di 8 lunghezze. I biancorossi invece, guidati magistralmente da un Del Cucina su di giri, riescono a mantenere il vantaggio, conquistando la vittoria che premia senza dubbio una squadra che coralmente ha costruito un successo conquistato con pieno merito.: Noviello 5, Iozzi 8, Del Cucina 20, Rettori 2, Nisticò 6, Capaccio 8, Seneca, Peruzzi 13, Eusepi 2, De Sanctis 2, Cucini E. ne, Cucini M. ne. All. Meoni: Benincasa 10, Chiti G. 13, Bruttini 15, Catoni, Tognazzi 6, Ceccatelli 7, Chiti L. 4, Angeli 4, Monnecchi, Panichi 1, Carnaroli ne, Picchi ne. All. BraccagniARBITRI: Melai e Panelli