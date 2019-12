Al via a Siena i corsi per arbitro di basket e ufficiale di campo

Giocatori, allenatori… sono sicuramente i ruoli più conosciuti nel mondo del basket. C’è un altro ruolo però, ugualmente importante e necessario per far si che le partite si giochino all’interno delle regole: l’arbitro.Per approfondire la conoscenza di questa figura il CIA di Siena (Comitato Italiano Arbitri), Gruppo Arbitri Pallacanestro ‘G. Galasso’, lancia anche quest’anno la campagna di reclutamento per diventare ‘arbitro di pallacanestro’.I corsi si svolgeranno periodicamente presso il Comitato provinciale della FIP a Siena e saranno completamente gratuiti. Le iscrizioni sono aperte a ragazze e ragazzi in possesso di certificato medico per la pratica agonistica, dai 13 ai 30 anni, ma anche chi ha superato i 30 anni non abbia paura, è sempre possibile iscriversi ai corsi per arbitri amatoriali.Al termine del corso, dopo il superamento dell’esame finale, saranno consegnate, sempre a titolo gratuito, le divise e gli accessori per lo svolgimento dell’attività. Ai corsi possono partecipare tutti, anche gli atleti tesserati per una società affiliata FIP nei campionati giovanili o seniores regionali; l’attività arbitrale regionale è infatti compatibile con quella di giocatore, fatta salva l’impossibilità di dirigere gare del proprio campionato. Fare carriera come arbitro federale non è una cosa impossibile e può dare davvero tantissime soddisfazioni.Tutti gli interessati potranno rivolgersi al GAP di Siena ai seguenti recapiti: via Frajese 35 c/o Coni Siena, tel. 0577 593809, aperto il martedì e giovedì dalle 18 alle 20. Indirizzo mail cia.si@fiptoscana.fip.it