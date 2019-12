Basket Serie C Gold, Virtus Siena: testa alla trasferta contro Valdisieve

Archiviata la bella vittoria casalinga contro Montale, è tempo per la Virtus Siena di pensare alla trasferta di Valdisieve. Sabato alle 18.30 i rossoblù saranno di scena sul parquet di Pontassieve per la 12esima giornata del campionato di serie C Gold.



Con 8 punti, Valdisieve occupa l'11esima posizione in classifica, ed arriva dalla sconfitta in trasferta sul campo della Pielle Livorno, arrivata dopo la bella vittoria casalinga contro Prato.



Ecco le parole del ds Gabriele Voltolini in vista della prossima partita:



Una partita, la scorsa, arrivata con un finale in volata, dopo aver condotto per gran parte del match.



"Nella partita scorsa avevamo un’assenza pesantissima come quella di Imbrò un giocatore imprescindibile per noi, ma nonostante ciò abbiamo comandato per 38’ rischiando un po’ nel finale. Il campionato di quest’anno è equilibratissimo e non esiste una partita facile, questo dobbiamo sempre ricordarcelo".



Ora un'altra sfida insidiosa contro Valdisieve, che squadra è?



"Ci attende una partita molto difficile contro una squadra che in casa ha un ottimo rendimento. Sono un bel mix di esperienza e gioventù e dovremo dare molto attenti.

La nostra settimana non è stata delle migliori tra infortuni e acciacchi vari è proprio per

Questo voglio elogiare il grande lavoro del nostro staff tecnico e anche di quello medico. Abbiamo dei professionisti di altissimo livello".



Abbiamo oltrepassato la metà del girone di andata, un bilancio sull'inizio di stagione?



"Fin qui stiamo facendo un cammino ben al di sopra delle più rosee aspettative e quello che più mi rincuora è che tutto pian piano stanno dando il loro apporto, anche i giovani. Andiamo avanti così perché stiamo gettando le basi per qualcosa di importante nel progetto che abbiamo tutti condiviso a inizio anno"