Basket Serie C Gold, trasferta amara per la Virtus Siena contro Valdisieve

ASD VALDISIEVE-ACEA VIRTUS SIENA 67-64 (14-16; 28-29; 52-45)

Sconfitta in trasferta per l'Acea Virtus Siena, che a Pontassieve cade contro Valdisieve per 67-64. Per i rossoblù pesa l'assenza dell'infortunato Bartoletti.Fuori Bartoletti, coach Tozzi inserisce in quintetto Bianchi in posizione di playmaker. In avvio le squadre si rispondono colpo su colpo: Valdisieve si appoggia a Cianchi, mentre la Virtus riesce a trovare spesso soluzioni vicino a canestro con Ndour, Olleia e Casoni. A fine prima quarto è l'Acea a condurre, anche se di soli due punti, 14-16.La seconda frazione è segnata dai tanti errori in fase offensiva da ambo le parti. Per i rossoblù si sveglia Imbrò, che piazza due triple che portano gli ospiti sul +4, ma Valdisieve risponde subito e le squadra vanno all'intervallo lungo sul 28-29.Al rientro sul parquet i padroni di casa sembrano molto più aggressivi e determinati rispetto alla Virtus, e grazie alla vena offensiva di Cianchi piazzano un parziale che li porta in doppia cifra di vantaggio, 45-35. Valdisieve allunga fino al +13, con i rossoblù in seria difficoltà a livello offensivo: solo la precisione dalla lunetta di Imbrò permette agli ospiti di accorciare sul finire del quarto, che termina 52-45.Nell'ultimo periodo sembra tornare a girare bene sia l'attacco che la difesa virtussina: Bovo e Olleia accorciano sul -3 (54-51). Il divario rimane invariato fino all'ultimo minuto di partita, quando l'Acea riesce a mettere la testa avanti grazie a un canestro di Casoni su assist di Ndour (63-64 a 42'' dalla fine). Coach Pescioli chiama timeout, e sulla rimessa Occhini è bravo a guadagnarsi il fallo che vale il 2/2 dalla lunetta per il nuovo controsorpasso. Dalla parte opposta l'attacco rossoblù non va a buon fine, ed è ancora Occhini a catturare il rimbalzo e subire il fallo che lo porta ancora in lunetta per il 2/2 del +3. Con 5 secondi rimasti sul cronometro la Virtus prova a tirare per il pareggio, ma la tripla di Casoni dall'angolo non entra e la partita termina 67-64.: Bongini 10, Niccoli 8, Coccia 6, Piccini N 2, Cianchi 15, Occhini 11, Dionisi 6, Simoncini 1, Bianchi 4, Municchi 4, Piccini C. All. Pescioli.: Calvellini ne, Cannoni ne, Bianchi 1, Sabia, Olleia 12, Cerpi 3, Imbrò 19, Ndour 7, Braccagni ne, Casoni 13, Terni 3, Bovo 6. All. Tozzi.