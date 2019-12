Minibasket, a Siena il 12° ''Memorial Giorgio Cocchia''

Sabato 21 e domenica 22 dicembre, presso gli impianti sportivi della Mens Sana, si svolgerà il 12° Torneo Nazionale di Minibasket (categoria Aquilotti) “Memorial Giorgio Cocchia”.Il torneo, giunto alla sua dodicesima edizione, è dedicato alla figura del commendator Giorgio Cocchia, appassionato dirigente sportivo e Presidente della sezione Basket della S.S. Mens Sana 1871 alla fine degli anni ’70.La sua passione e dedizione nei confronti dello sport ed in particolare della pallacanestro e della Mens Sana hanno caratterizzato tutta la sua vita e la sua scomparsa ha lasciato un grosso vuoto per quello che ha rappresentato ed ha saputo dare a chi ha avuto modo di conoscerlo ed apprezzarlo.La famiglia Cocchia, forti del successo riscosso dalla precedenti edizione e dell’importanza che ormai riveste il torneo a livello nazionale, ha voluto dare, anche quest’anno, un segno di continuità a quello che oramai è diventato un appuntamento fisso e tradizionale a sostegno dello sport giovanile al quale Giorgio Cocchia ha sempre dedicato molto impegno e tempo libero.Il torneo, oltre che un incontro a livello sportivo, vuole essere anche un momento di aggregazione ed amicizia tra i ragazzi. Lo spirito è sempre stato, e siamo sicuri lo sarà anche quest’anno, quello giusto, dove alla fine ci sarà sì un vincitore, ma dove l’importante sarà aver avuto la possibilità di divertirsi e confrontarsi per due giorni interi con tanti altri coetanei. Si prospettano quindi due giorni di puro divertimento con belle partite di basket disputate da ottime squadre ben organizzate e gestite.Le squadre partecipanti sono: la S.S. Mens Sana 1871 Siena, la A.S. Costone e la A.S.D. Virtus Siena, le cui famiglie ospiteranno durante le due giornate altri ragazzi partecipanti al torneo. Oltre alle 3 squadre senesi ci saranno la MiniOlimpia Milano (vincitrice delle ultime tre edizioni), la Bees Pesaro, la Minibasket Cantù, la Unione Sportiva Livorno Basket e la Sancat Firenze.La formula prevede 2 gironi di 4 squadre con gli incontri che si effettueranno, al PalaGiannelli ed al PalaChigi, Sabato 21 dicembre a partire dalle 9:15 per concludersi nel tardo pomeriggio. La mattina di Domenica 22 dicembre, dopo aver disputato le due semifinali che sanciranno le due squadre finaliste, si svolgeranno al Pala Giannelli le finali dal 3° all’ 8° posto, mentre dalle 14:15 al Palaestra è prevista la finale per il 1° e 2° posto. Al termine della finalissima verrà effettuata la premiazione di tutte le squadre, del miglior realizzatore e del miglior giocatore del torneo.