San Giobbe Chiusi, il derby con la Virtus Siena chiude con il botto il 2019

Non poteva che essere una partita di cartello, l'ultima in casa nel 2019, per la San Giobbe Basket Chiusi, che questa domenica, 22 dicembre alle ore 18.00, affronterà nel derby senese la Virtus Siena.Una sfida speciale, tra provincia e capoluogo e, soprattutto, una gara di altissima classifica. Entrambe le formazioni arrivano a questo appuntamento in vetta alla graduatoria, con venti punti, ma con risultati diversi. La San Giobbe è uscita sconfitta dalla trasferta di Livorno contro la Pielle per 70-64, mentre Siena ha avuto ragione in casa dell'altra livornese iscritta al torneo, la Don Bosco, per 70-61. Risultati che ovviamente da una parte hanno fermato la corsa dei chiusini e dall'altra hanno permesso l'aggancio della Virtus.Motivo che rende la partita ancora più importante, come spiega il team manager della San Giobbe Chiusi Marco Cortellessa: "Ci siamo, una partita che già di suo ha un sapore particolare essendo il derby della provincia di Siena, una data che avevamo segnato già nel momento della compilazione dei calendari. Appuntamento ancora più ricco di significato sportivo perché noi e la Virtus ci arriviamo appaiate in vetta alla classifica. Ci stiamo preparando consci della forza dei nostri avversari, ma sapendo il nostro valore. Ci presenteremo in campo pronti a giocare come sappiamo fare".Ovviamente non mancherà lo spettacolo, in campo, ma anche fuori, e in questo senso va l'invito del team manager chiusino: "Lo spettacolo in campo sarà di quelli da non perdere, perciò invitiamo tutti gli appassionati e non a venire al palazzetto. Colgo anche l'occasione per fare gli auguri di buon Natale a tutti da parte mia e della Umana San Giobbe Basket Chiusi".