Basket Serie B femminile, Il Drago e la Fornace chiude l'anno superando la Named SGV

IL DRAGO E LA FORNACE ADPF COSTONE SIENA-NAMED NUMBER8 SAN GIOVANNI VALDARNO 57-50 ( 14-18, 32-26, 51-38)

ARBITRI: Baldini e Vagniluca

Torna alla vittoria il Drago e la Fornace Costone che supera l’ostica Named Number8 di San Giovanni V.no, al termine di una partita molto combattuta e caratterizzata in avvio di gara da un’iniziativa benefica a favore della Clinica Pediatrica delle Scotte di Siena, con il lancio dei peluches subito dopo il prima canestro realizzato dalle senesi.Dopo il Teddy Bear Toos, una vera e propria pioggia in campo, si riprende a giocare con le ospiti che chiudono sopra di 4 alla 1ª frazione. La replica delle senesi, che per la circostanza hanno una Babucci in più rientrata dall’estero per le vacanze natalizie, non si fa attendere e bianconere che ribaltano la situazione, portandosi sul +6 all’intervallo. La carica delle costoniane prosegue nel 3° periodo, con Dragoni e Pieraccini davvero scatenate (15 punti a testa) e match che prende la direzione giusta con quei 13 punti di vantaggio alla terza sirena. Nell’ultimo periodo le valdarnesi sorrette da Innocenti, producono un forcing disperato, ma la partita è sotto il controllo delle ragazze di Fattorini che alla fine esultano per un successo che chiude l’annata in maniera effervescente.: Bonaccini, Poletti 6, Renzoni 7, Dragoni 15, Sardelli 4, Pierucci 15, Barbucci 10, Bianconi, Sabia, Dragone ne, Ginanneschi ne, Pastorelli ne. All. Fattorini: Baggiani 7, Campagnano 5, Tognaccini 11, Innocenti 19, Nannini 5, Del Puglia 2, Casucci 1, Amato, Bidini, Ermini ne, Argenti ne, Scarpellini ne.