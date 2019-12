Basket Serie C Silver: Costone ancora al tappeto sconfitto da Livorno

LIBERTAS LIVORNO- VISMEDERI COSTONE SIENA 78-72 ( 24-19, 37-38, 60-58)

ARBITRI: Corso e Parigi

Ancora una sconfitta per la Vismederi Costone (2 nelle ultime 3 gare) che non riesce in terra labronica a superare la Libertas Livorno che si impone con il risultato di 78-72.Una brutta gara da parte dei gialloverdi che contro un avversaria apparsa tutt’altro che temibile e che perde nella 2ª frazione il pezzo pregiato Melosi (2 falli tecnici a suo carico), non riesce a ingabbiare la manovra dei padroni di casa che a loro volta sono invece abili a irretire Bruttini e compagni con una difesa a zona che alla fine risulterà vincente. Prima parte della gara dove la Libertas Livorno sembra padrone della situazione, poi nel 2° quarto è la Vismederi a reagire, risalendo da un -7, fino al +1 dell’intervallo.La squadra di Braccagni prova nella ripresa a fare la voce grossa, ma sono i locali a menare le danze, con tanta fatica da parte dei senesi che tentano di rimanere incollati agli uomini di coach D’Elia. Nonostante tutto, la Vismederi nell’ultima frazione, priva di Monnecchi e con Ceccatelli infortunato a inizio gara, è ancora in partita, anche se la Libertas prova a scappare in più di una circostanza, come al 37’ (73-66), grazie a una tripla di Malfatti, tra i migliori in campo assieme a Niccolai e Bertolini. Prima Bruttini e poi Chiti provano a rifarsi sotto, con quest’ultimo che sigla il canestro della speranza a 1’ e 40” dal termine (73-72), riportando il Costone a un solo punto. Termina qui però la rincorsa dei senesi, affondati da un’altra bomba di Malfatti che ridà fiato ai suoi compagni che dalla lunetta perfezionano il pacco natalizio.Malfatti 18, Niccolai 20, Marini 9, Melosi 8, Vivone 2, Bertolini 12, Tellini 7, Lulli 2, Perondi ne, Perasso ne, Ciardi ne, Mancini ne. All. D’Elia: Benincasa 6, Chiti G. 11, Tognazzi 9, Bruttini 19, Catoni, Juliatto 14, Ceccatelli 1, Angeli 3, Panichi 7, Chiti L. 2. All. Braccagni