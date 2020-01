Basket Promozione: netta vittoria per la Mens Sana a Montespertoli

MONTESPERTOLI MONTESPORT-MENS SANA BASKETBALL 46-66 (12-18; 30-37; 38-54)

MENS SANA BASKETBALL SIENA: Carapelli 4, Pannini 11, Sprugnoli 11, Manetti 10, Bruni 3, Di Domenico 2, Milano 2, Dolfi 19, Toscano, Franceschini 4, Collet, Falsini. All. Discepoli/Petreni.

Importante blitz esterno per la Mens Sana Basketball che ha espugnato il difficile campo della Montespertoli Montesport con il punteggio di 46-66. Nel giorno del grave lutto che ha colpito il coach per la scomparsa della mamma, i biancoverdi (con il lutto sulla maglia) si presentano in campo guidati dalla coppia Discepoli-Petreni, che sceglie Bruni al posto di Franceschini (debilitato da una brutta influenza in settimana) al fianco dei “soliti” Pannini Sprugnoli, Dolfi e Manetti.L’inizio è promettente e porta i biancoverdi in vantaggio in doppia cifra dopo 5 minuti, prima della “sveglia” dei padroni di casa che con energia e atletismo fanno la voce grossa a rimbalzo offensivo riuscendo a rimanere a contatto.Anche il secondo quarto prosegue sui medesimi binari. Mini strappo di Siena e controparziale veemente di Montespertoli, che infila anche due importanti triple poco prima del 30-37 con il quale le due squadre vanno negli spogliatoi.Nella ripresa la partita si sporca: Montespertoli prova ad aumentare l’intensità, ma la Mens Sana dimostra di sapersi adattare ed allunga grazie a Dolfi e Sprugnoli, fino al +16 di fine terzo quarto che pur non chiudendo definitivamente i conti indirizza in modo determinante la partita.Il quarto periodo si apre con un ultimo tentativo ei padroni di casa di riportarsi a contatto, ma Manetti e Pannini fanno buona guardia, mantenendo i biancoverdi sempre avanti con scarti mai inferiori ai 14 punti. Finisce 46-66, una vittoria importante, per di più alla ripresa dopo quasi tre settimane di stop, da dedicare tutta a coach Binella, assente sul parquet di Montespertoli, ma nei cuori di tutti in protagonisti, in campo e fuori!Prossimo appuntamento sabato 11 gennaio, al PalaEstra contro DLF, quarta forza del campionato.: Giovannetti 11, Fabbrini 6, Ciappi, Innocenti 5, Flotta 8, Mugnaini, Laterza 10, Baragli, Dragoni 6, Bandilnelli, Frangioni, Bonfanti. All. Nesi.