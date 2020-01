Basket, riparte il campionato di Serie C Gold: San Giobbe Chiusi in trasferta a La Spezia

In archivio la pausa natalizia, è di nuovo l’ora di salire sul parquet per la Serie C Gold Toscana che, in questo fine settimana vedrà le squadre impegnate nell’ultima giornata del girone di andata.Per la San Giobbe Basket Chiusi, prima in classifica con ventidue punti, il quattordicesimo turno sarà in trasferta a La Spezia. Logisticamente la più complicata dell’intero torneo, visto che i chiusini, dal sud della Toscana, dovranno attraversare tutta la regione e poi sconfinare in Liguria.Ma quella di domenica 12 gennaio alle ore 18.00, non sarà una partita complicata solo per questo aspetto. La Spezia si presenta a questo appuntamento forte di due vittorie consecutive negli ultimi due appuntamenti del 2019, rispettivamente in casa contro Valdisieve e in trasferta contro Don Bosco Livorno. Una compagine sicuramente in salute e quindi da non sottovalutare, nonostante la posizione in classifica (dodicesima su quindici) e i punti (dieci, cinque vittorie e otto sconfitte). Il divario ampio in graduatoria non deve far partire la San Giobbe con il pensiero di avere la vittoria in tasca, ma con la consapevolezza di avere una grande occasione per girare la metà della stagione in testa alla classifica da sola. Obiettivo chiaro dall’inizio della stagione, ma non scontato, come visto nell’ultimo scorcio del campionato, con le due sconfitte esterne, e con la tirata quanta bella vittoria sulla Virtus Siena.