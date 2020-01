Basket Serie B femminile: Il Drago e La Fornace Costone Siena coglie a La Spezia il primo successo dell'anno

BASKET LA SPEZIA-IL DRAGO E LA FORNACE ADPF COSTONE SIENA 47-61 (19-16, 28-37, 40-49)

Nonostante un inizio di partita piuttosto complicata, con le padrone di casa molto autoritarie in campo, il Drago e la Fornace ritorna dalla trasferta di La Spezia con i primi 2 punti del 2020.Ma c’è voluta tutta la pazienza delle costoniane per avere la meglio sulle avversarie in un confronto molto lottato che ha visto le ragazze di David Fattorini autrici di una 2ª frazione da capogiro (9-21), dove in pratica è stato costruito un vantaggio che ha consentito al gruppo di gestire la seconda parte della gara a proprio piacimento. Senza Pierucci, fermata dall’influenza, è toccato a Sabia sgomitare nel pitturato; buona la sua prova, così come quella di Sardelli, Poletti e Dragoni, un trittico questo in doppia cifra che ha letteralmente sgominato la difesa avversaria. Dopo il -3 alla prima sirena, il Drago e la Fornace ha serrato le fila chiudendo all’intervallo sul +9, divario mantenuto anche al termine della 3ª frazione. Poi nell’ultimo quarto, Bomaccini e compagne hanno controllato al meglio, agendo a fianco anche delle seconde linee che non hanno assolutamente demeritato.: Maiocchi 9, Candelori, Tronfi 7, Moretti 3, Giaroli 2, Gioan 5, Moprselli 20, Venturini 1, Pierloni, Ravani. All. Bertelà: Sardelli 12, Poletti 14, Renzoni 2, Bonaccini 8, Sabia 8, Bianconi 1, Dragoni 16, Dragone, Ginanneschi, Corti ne, Nanni ne. All. FattoriniARBITRI: Mannocci e Primavori