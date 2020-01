Basket Promozione, la Mens Sana travolge il DLF Firenze

MENS SANA BASKETBALL SIENA-DLF FIRENZE 101-49 (35-13; 60-28; 83-38)

Esordio casalingo nel 2020 molto positivo per la Mens Sana Basketball che batte nettamente il DLF Firenze, quarta forza del campionato. Una gara approcciata nella maniera migliore per la squadra di coach Binella, che deve rinunciare a Franceschini (a referto ma non disponibile a causa di un problema al ginocchio) e sceglie Collet in quintetto al fianco di Pannini, Sprugnoli, Dolfi e Manetti per un inizio di grande aggressività e ritmo sui due lati del campo.Dolfi apre la strada, dove si infilano Collet (molto aggressivo in avvio), Manetti e Pannini. Binella apre il “portafoglio” della propria panchina già nel primo quarto ed arrivano contributi importanti anche da Bruni e Carapelli, che proiettano i biancoverdi avanti oltre i 20 punti di vantaggio già dopo i primi 10 minuti.Gli ospiti sono in grande affanno ed allora la Mens Sana affonda il colpo, mettendo in fila delle ottime difese che producono ancora un break che chiude definitivamente i giochi, con le due squadre che vanno in spogliatoio sul + 40 Siena.Nella ripresa il trend non cambia con la squadra di Binella avanti in scioltezza con in campo anche i più giovani che si fanno ben valere aumentando il distacco e non facendo mai calare l’intensità. Finisce 101-49 con il canestro di Pietro Milano, che mette il sigillo sulla undicesima vittoria in campionato della Mens Sana Basketball che chiude così il girone di andata. La prossima settimana inizia il ritorno, sul campo di Atletica Castello Firenze.: Carapelli 4, Falsini 15, Pannini 19, Sprugnoli 3, Manetti 9, Bruni 8, Di Domenico 4, Collet 14, Franceschini n.e., Toscano, Dolfi 21, Milano 4. All. Binella/Discepoli.: Badalamenti 3, Carpini 4, Cosmi, Cassola 1, Lenzi 8, Carcassi 2, Mannelli 3, Stera 2, Capocasa 4, Satti 10, Pergola 6, Rotella 6. All. Chiari.