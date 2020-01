Basket Serie B femminile, l'Adpf Costone Siena a Perugia nella 1Âª di ritorno

Dopo aver inaugurato il 2020 con una brillante vittoria in terra ligure sul campo de La Spezia, il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena si appresta domani, sabato 18 gennaio, a iniziare il girone di ritorno facendo tappa a Perugia (inizio gara ore 18,30 – arbitri: Pedini di Perggia e Fazzino di Orvieto), formazione che all’andata fu regolata dal Costone con un perentorio 52-29.Le cose però adesso sono cambiate e la compagine del Grifone sembra aver trovato un assetto più convincente visto che in classifica viaggia con 12 punti all’attivo, 4 in meno del Drago e la Fornace che con i suoi 16 punti chiude il bilancio di metà stagione al 4° posto a pari merito con Pontedera e Lucca. Le perugine nello scorso turno hanno avuto ragione della Sestese Avvenire 2000 e affrontano questo impegno odierno con la speranza di trovare altri punti che possano allontanare ulteriormente la zona dei play-out.Di fronte però troveranno una squadra tosta, quella senese, che sa fare di necessità virtù, con i suoi cambi repentini di marcia che spesso sono risultati vincenti. La formula adottata da coach Fattorini appare dunque vincente, con l’inserimento graduale delle giovani che con il tempo hanno saputo calarsi con la giusta mentalità in un Campionato di serie B che quest’anno sembra più qualitativo rispetto al precedente.Quello che disturba è una formula fortemente penalizzante che andrà a premiare solo le prime due della classe che otterranno il pass per accedere ai play off interregionali per la serie A2, mentre l’unica retrocessione prevista scaturirà dai play out per le ultime 4 classificate.