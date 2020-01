La Virtus Siena a Montevarchi per la prima trasferta del girone di ritorno

Dopo essere tornata al successo raccogliendo due punti nella sfida casalinga contro la Synergy Valdarno, l'Acea Virtus Siena è pronta a tornare sul parquet per la seconda giornata del girone di ritorno. Domani, sabato 25 gennaio, alle 21.15 i rossoblù saranno di scena al Palazzetto dello sport di Montevarchi per incontrare la Webkorner-Sici Fides Montevarchi.



Con 12 punti, la Fides staziona attualmente all'11° posto nella classifica di serie C Gold, e arriva da due sconfitte consecutive in trasferta, a Prato e a Livorno contro la Pielle. Montevarchi ha smosso la propria classifica soprattutto nelle partite casalinghe, dove ha raccolto 4 vittorie su 6 partite giocate, per un totale di 8 punti, facendo anche vittime illustri, come la Pielle Livorno, sconfitta all'esordio in campionato per 95-84, e Castelfiorentino, battuta 84-80 nell'ultima partita casalinga.

All'andata al PalaPerucatti fu la Virtus ad imporsi per 75-77



Ecco le parole del vice coach della Virtus Andrea Spinello in vista della prossima partita:



Contro la Synergy siete tornati alla vittoria dopo alcune sconfitte consecutive, che partita è stata?



«C'era bisogno di una rivincita, la squadra aveva bisogno di tornare alla vittoria dopo tre sconfitte. La partita è andata liscia dal primo minuto, siamo stati bravi ad andare subito avanti e fare la partita nostra, abbiamo tenuto un buon ritmo con buone scelte difensive e siamo riusciti a portarla a casa abbastanza tranquillamente».



Ora una trasferta insidiosa a Montevarchi, che partita ti aspetti?



«Si va a Montevarchi, un campo dove hanno sofferto tutte le squadre, come Pielle e Castelfiorentino ma anche la stessa Chiusi che è riuscita ad imporsi soltanto nel finale in una partita molto tirata. Squadra pericolosa, è rientrato Sereni dall'infortunio ed hanno un quintetto di tutto rispetto con Bonciani, Yerandy, Malatesta se rientrerà per la partita, Ndaw e Sereni. Sarà una partita da prendere con le molle, dove servirà tanta attenzione per riuscire a portare a casa i due punti».



Una vittoria, quella dello scorso turno, che ha riportato anche un po' di entusiasmo nella squadra, in vista anche del prossimo impegno



«Certamente è tornato entusiasmo nella squadra per essere tornati alla vittoria. E' stata una settimana tranquilla, i ragazzi sono tutti in gruppo e siamo pronti per la partita».