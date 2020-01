Basket Promozione, la Mens Sana supera una coriacea Castelfiorentino

MENS SANA BASKETBALL-GIALLOBLU’ CASTELFIORENTINO 70-44 (10-7; 32-26; 47-36)

Importante vittoria casalinga per la Mens Sana Basketball che ha regolato al termine di una partita non bella e molto nervosa, una coriacea Gialloblù Castelfiorentino. Partenza freddina da entrambe le parti, con gli ospiti arcigni in difesa ed i biancoverdi un po’ imballati, a sbagliare anche alcune conclusioni semplici in un primo quarto che si conclude sul 10-7. In avvio di seconda frazione sono invece gli ospiti a portarsi avanti, riuscendo ad imbrigliare con la difesa l’attacco mensanino che fatica a trovare ritmo, almeno fino a quando non si accende Sprugnoli, che si carica la squadra sulle spalle e la porta al riposo lungo avanti di 6 lunghezze con già 14 punti a referto.Nella ripresa la Mens Sana prova a prendere ritmo dalla difesa. Arrivano dei buoni recuperi che propiziano il massimo vantaggio 41-30 dopo 5 minuti. I gialloblù non si arrendono e provano ancora a ricucire, rimanendo in linea di galleggiamento fino all’inizio del quarto periodo dove ad accendersi è Dolfi, che segna 10 punti in 3 minuti che scrivono la parola “fine” sulla partita e sulla vittoria dei senesi. Finisce 70-44, ampio scarto, ma gara non semplice come alla semplice lettura del tabellone potrebbe sembrare.: Carapelli 3, Falsini 2, Pannini 14, Sprugnoli 20, Manetti 7, Bruni, Di Domenico, Collet 4, Toscano, Dolfi 20, Milano, Santini. All. Binella.