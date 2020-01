Basket Serie B femminile, Il Drago e la Fornace ospita Lucca

Lo stop di Perugia ha creato malessere all’interno del gruppo femminile del Costone Siena che si è ripromesso di riscattare alla svelta il primo stop del 2020, maturato al termine di una gara dove sono state molte le recriminazioni da parte del team senese.L’opportunità per cancellare l’amaro di questa sconfitta si presenta domenica pomeriggio in occasione del match che si disputerà alle 18 al PalaNannini tra il Drago e la Fornace e Le Mura Spring Lucca (arbitri: Puocci della sezione di Firenze e Santacroce sella sezione di Pistoia).Anche a Lucca il Costone masticò amaro all’andata; allora l’incontro terminò 60-53 per le lucchesi e anche qui coach Fattorini se ne tornò a Siena con un diavolo per capello. Dopodichè la sua squadra riuscì a trovare un assetto più che soddisfacente, grazie a una serie di vittorie che l’hanno poi proiettata verso le posizioni di alta classifica. Adesso però con Lucca si deve tornare a fare sul serio, cercando a tutti i costi di incamerare i 2 punti in palio. La squadra si è ben allenata durante la settimana, dimostrando di avere una grande voglia di rivalsa; Lucca, 4ª in classifica a quota 18 assieme a Pontedera (Costone attardato di 2 punti), è reduce da una schiacciante vittoria interna ottenuta contro la Sestese Avvenire 2000 (68-44).Inutile dire che il test non sarà dei più facili, ma le bianconere possono contare senza dubbio sul fattore campo, oltre che sulla spinta che proviene direttamente dal coach: "Siamo carichi a palla! – dichiara David Fattorini – le mie ragazze sono pronte alla mischia, senza timore alcuno; conoscendole so che non indietreggeranno di fronte alla benché minima difficoltà. Sono soddisfatto di come stiamo lavorando; è vero, dal campo potevamo ottenere di più, ma la squadra è giovane e talvolta pecca di inesperienza, ma nel contempo ha diversi attributi, come la vivacità e la determinazione. Vogliamo a tutti i costi vincere per ritrovare il sorriso."