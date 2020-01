Basket Serie C Gold, grande vittoria della Virtus Siena a Montevarchi

WERBKORNER-SICI FIDES MONTEVARCHI-ACEA VIRTUS SIENA 77-85 (16-29; 40-49; 55-68)



Grande vittoria in trasferta per la Virtus, che sul parquet di Montevarchi raccoglie due punti pesantissimi su un campo difficile, guadagnando così la vetta della classifica.



LA PARTITA: Super avvio dell'Acea, il migliore dall'inizio del campionato: i rossoblu entrano in campo con la giusta intensità e concentrazione, non permettendo di fatto ai padroni di casa di giocare per i primi 7 minuti, dove l'Acea vola sul 3-25, grazie ad un perfetto gioco di squadra in grado di trovare soluzioni offensive in avvicinamento così come da fuori e in transizione. A 3 minuti dal termine del primo quarto si sveglia la Fides, che trova alcuni canestri in transizione che, uniti a qualche tiro dalla distanza, costruiscono un parziale che permette ai padroni di casa di tornare sul -13, con la prima frazione che termina 16-29. Con l'inerzia che sembra essere passata nelle mani di Montevarchi, il secondo quarto inizia invece con un altro parziale Virtus, un 7-0 a firma Bianchi che riporta i rossoblu sul +20. Il secondo periodo prosegue con l'Acea che gestisce il ritmo fino a pochi minuti dal termine, quando una serie di passaggi a vuoto su entrambi i lati del campo permettono alla Fides di prendere fiducia, tanto che, canestro dopo canestro, i padroni di casa riescono a ricucire lo strappo, tornando negli spogliatoi a metà partita sul 40-49. Un miniparziale di 4-0 apre il terzo quarto, con i padroni di casa che tornano a -5. Arriva prontamente però la reazione della Virtus, che torna a stringere le maglie in difesa e a trovare una buona circolazione in attacco, che permette ai rossoblu di tornare avanti di 13 lunghezze (55-68) al termine della terza frazione. Nell'ultimo quarto Montevarchi tenta il tutto per tutto, e grazie a qualche errore al tiro di troppo dell'Acea riesce a tornare a contatto: la tripla di tabella di Setti vale infatti il -4 sul 69-73. La Virtus però non si disunisce, e trova subito due tiri puliti con Imbró e Nepi e riscavano il solco tra le squadre, mettendo 8 lunghezze di distanza a 1 minuto dalla fine. Alla Virtus non resta altro da fare che controllare il punteggio, con la partita che termina 77-85. Questa vittoria, unita al turno di riposo effettuato dalla San Giobbe Chiusi, dà ai rossoblu il primo posto in classifica in solitaria nel campionato di serie C Gold.



MONTEVARCHI: Provvidenza 8, Daniel 16, Hasanaj ne, Caponi 4, Baldinotti 10, Setti 10, Sereni T 7, Dainelli 2, Sereni F, Ndaw 3, Malatesta ne, Bonciani 17. All. Paludi.



VIRTUS: Calvellini ne, Bartoletti 2, Bianchi 14, Sabia ne, Olleia 13, Cerpi ne, Imbrò 20, Ndour 9, Nepi 10, Casoni 17, Terni ne, Bovo ne. All. Tozzi.