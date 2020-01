Siena, la storia della Virtus torna sul parquet

Domenica 2 febbraio, ospiti della partita i giocatori degli Anni '50

All'interno dei festeggiamenti del 70° anniversario della fondazione della società, la Virtus Siena ha deciso di intraprendere una bella iniziativa che vedrà protagonisti tutti gli ex giocatori ed allenatori che sono passati dal PalaPerucatti dalla fondazione nel 1950 ad oggi.Nella partita di domenica 2 febbraio contro Altopascio, in programma alle ore 18, saranno chiamati a scendere in campo tutti gli ex giocatori della prima decade della storia della Virtus, che riguarda tutti gli anni '50.In particolare, saranno presenti alla partita di domenica contro Altopascio: Ennio Muzzi, Enzo Bartali, Romano Campanini, Giorgio Mulinacci, Bruno Bigi, Mario Leoncini, Lido Marchetti e Roberto Montermini.Gli ex giocatori scenderanno in campo e riceveranno un piccolo pensiero da parte della società. L'evento proseguirà anche durante le prossime partite, fino al termine della regular season; in ogni partita saranno presenti giocatori di un decennio diverso che hanno fatto la storia della Virtus.Questo è un primo passo dei festeggiamenti per il 70° anniversario della società, che ricorre proprio nel 2020, e che proseguiranno per tutto il corso della stagione, con tanti eventi che verranno presentati in seguito.