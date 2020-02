Basket Serie C Silver, il Costone obbligato a vincere contro Pontedera

Non ci sono mezze misure: contro Pontedera (domenica 2 febbraio al PalaNannini ore 18) o vinci… o vinci! La classifica infatti parla chiaro: la capolista Fucecchio annaspa (due stop consecutivi), mentre le altre non stanno certamente a guardare, come nel caso degli avversari storici della Juve Pontedera (quante battaglie negli ultimi 50 anni!) che nello scorso turno vincendo lo scontro casalingo contro Valdera, si sono insediati da soli al 3° posto in classifica, a soli 2 punti dalla coppia Fucecchio-Quarrata che adesso guida il Campionato di serie C Silver. A quota 18 troviamo la Vismederi Costone che a Livorno non ha saputo approfittare dello stop in vetta, perdendo malamente una gara più che abbordabile contro la Brusa. In compagnia dei senesi, altre 3 compagini: Libertas Livorno, Oti Galli e Biancorosso Empoli, più altre 3 formazioni che a 16 punti incalzano la zona play-off (Valdera, Cmb Carrara e Gea Grosseto).Il quadro dunque appare abbastanza chiaro e nonostante sia tempo di Carnevale, in questo caso gli scherzi sono assolutamente vietati. Di questo Bruttini e compagni ne sono più che consapevoli; la sconfitta di Livorno, che assomiglia molto a quella di Colle, ha fatto fare un notevole passo indietro alla squadra che adesso con l’innesto di Juliatto deve obbligatoriamente avere ambizioni diverse. E’ vero che l’assenza di Tognazzi al PalaCosmelli ha pesato enormemente ed è per questo che solo all’ultimo, in occasione della gara odierna, verrà deciso se utilizzarlo o no contro Pontedera. La sua caviglia sta meglio, ma si vuole evitare il rischio di una recidiva. Pontedera è squadra dal canestro facile (3° miglior attacco del girone, dietro a Oti Galli e Quarrata) con l’ala forte Samuele Doveri (miglior marcatore del girone con 330 punti all’attivo) che assieme a Tessitori, Davide Doveri e Meucci rappresentano una batteria di cecchini di alta qualità. Ci vorrà dunque una prova difensiva come quella messa in opera contro Fucecchio, dove ogni cm quadrato del campo era sorvegliato in maniera tenace dai senesi. Arbitrerà questo incontro la coppia formata da Buoncristiani di Prato e Puocci di Firenze.