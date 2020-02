Basket C Gold, la Virtus Siena continua la corsa vincendo facilmente contro Altopascio

ACEA VIRTUS SIENA-BAMA BASKET ALTOPASCIO 80-45 (17-10; 40-24, 55-33)

Bella vittoria per l'Acea Virtus Siena che al PalaPerucatti vince facilmente contro la Bama Altopascio per 80-45, in una partita condotta sin dal primo quarto, portata a casa grazie ad un'attenta difesa che a guidato i rossoblu ai parziali che hanno spezzato la partita.Avvio contratto dell'Acea, con tante palle perse nei primi minuti che nutrono l'attacco di Altopascio che, guidato da Orsini, si porta in vantaggio 4-8. La Virtus inizia a stringere le maglie in difesa, condizione che permette ai rossoblu di recuperare palloni e correre in transizione, firmando così un parziale di 10-0 che porta i virtussini sul 14-8. Malvone segna e spezza il parziale rossoblu, riportando i suoi sul -4, ma la tripla sulla sirena di Bianchi chiude il primo quarto sul 17-10. La seconda frazione inizia con il passaggio alla difesa a zona degli ospiti, che non permette però ai ragazzi di coach Angiolini di raccogliere i frutti sperati: la Virtus infatti segna con continuità con Ndour, un fattore sotto i tabelloni soprattutto a livello offensivo (12 punti nel primo tempo) e con le triple di Lenardon e Casoni, grazie alle quali vola sul +21 (38-17). Sul finire del quarto Altopascio riesce a ricucire recuperando qualche punto grazie ai viaggi in lunetta di Enabulele e Orsini, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul punteggio di 40-24.Nel terzo quarto la Bama sembra entrare più decisa, con Pantosti e Orsini a reggere l'attacco. La Virtus risponde con Olleia e Casoni, ma Altopascio riesce a tornare sul -13 (46-33) con il canestro di Meucci. La partita entra in una fase molto confusionaria, dalla quale l'Acea riesce ad uscire ad uscire ancora grazie alla difesa, che guida i virtussini ad un parziale di 9-0 nutrito dai canestri di Olleia che porta i rossoblu a chiudere il terzo quarto sul +22, 55-33. L'ultimo quarto è una formalità: la Virtus gestisce il ritmo, tenendo in pugno le redini della gara, e i canestri di Nepi e Bovo servono solo ad aggiustare il punteggio finale, con la partita che termina 80-45.: Bartoletti 6, Lenardon 8, Bianchi 5, Sabia 3, Olleia 13, Cerpi, Imbrò 2, Ndour 12, Nepi 13, Casoni 9, Terni, Bovo 9. All. Tozzi: Pellegrini, Pantosti 7, Orsini 10, Lazzeri 6, Malvone 2, Cappa, Giovani 3, Enabulele 3, Meucci 6, Razzoli 8, Simonelli, Trillò. All. Angiolini