Basket C Silver, contro Pontedera il Costone perde una gara giÃ  vinta

VISMEDERI COSTONE SIENA-BNT JUVE PONTEDERA 65-72 (28-13, 39-36, 58-48)

Essere avanti di 18 punti al 25’ e perdere la gara. E’ quello che è successo alla Vismederi che oltre all’amaro della sconfitta, deve registrare il brutto infortunio a Benincasa, travolto con un antisportivo da Meucci al 34’ sul risultato di 59-56; per lui si teme che la stagione sia finita a causa di un forte trauma al ginocchio sinistro. Da qui in poi Pontedera prende il sopravvento, operando il sorpasso con Lucchesi (59-60 al 35’), Juliatto ribalta subito dopo (61-60 al 36’), ma sarà questo l’ultimo vantaggio per il Costone che stramazza sotto i colpi degli ospiti. Qui anche Tessitori, molto contenuto in precedenza, ci mette lo zampino trovando da sotto canestri determinanti. L’ultima ciliegina di è di Doveri, David, che vendica l’assenza del fratello Samuele con una tripla che gela il PalaNannini.Un vero peccato perché la Vismederi di inizio gara, nonostante l’assenza di Tognazzi, è da ovazioni continue con Juliatto e Bruttini scatenati che non sembrano per nulla intimoriti dalla zona avversaria. Il +16 del 9’ (26-10) fa volare i gialloverdi, sostenuti da un tifo incessante. Ceccatelli fa bene, Benincasa è impetuoso, Angeli è su tutte le palle e Chiti da sotto punge; sembrano tutte rose fiori, ma sul finire della 2ª frazione Pontedera fa suonare il primo campanello di allarme con le bombe di Ceccarelli che riducono il gap a soli 6 punti.La musica non cambia dopo l’intervallo, con i senesi padroni della situazione che volano sul +18. Meucci però sprona i suoi dall’arco e Pontedera con un parziale mozzafiato di 6-25 si porta in vantaggio, rintuzzando così il tentativo di aggancio in 3ª posizione da parte degli uomini di Braccagni. A fine gara il presidente Montomoli è una iena: "Non è ammissibile che un giocatore possa commettere un fallo bruttissimo come quello di Meucci su Benincasa che è stato travolto senza mezzi termini, condizionando il finale di partita e procurando un forte infortunio al nostro play. Sono fortemente indignato.": Benincasa 11, Chiti 14, Bruttini 20, Juliatto 14, Ceccatelli 4, Angeli 2, Panichi, Catoni, Monnecchi 2, Tognazzi ne, Zani ne, Aiello ne. All. Braccagni.: Meucci 12, Ceccarelli 9, Paoli 13, Tessitori 9, Doveri D. 10, Lucchesi 6, Gorini 12, Gasperini 1, Pugliesi ne, Barsotti ne, Giusti ne.ARBITRI: Buoncristiani e PuocciParziali: 28-13, 39-36, 58-48