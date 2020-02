Basket Serie B femminile: obiettivo 3Âª posizione, per Il Drago e La Fornace Costone Siena contro Prato

Con 4 vittorie nelle ultime 5 gare, il Drago e la Fornace si sta rivelando tra le squadre più in forma del momento. È un premio questo al lavoro assiduo che la ragazze di David Fattorini stanno portando ormai avanti da mesi, non senza difficoltà e imprevisti dovuti a indisposizioni e infortuni vari, ma adesso fortunatamente tutto sembra rientrato.Le bianconere si presenteranno al confronto di domani, domenica 9 febbraio, previsto per le ore 18 al PalaNannini, 4ª giornata di ritorno, per affrontare la terza forza del girone tosco-ligure della serie B femminile, la Pallacanestro Prato che gode di 22 punti in classifica. Si da il caso però che il Costone (20) sia proprio lì a un passo da quel terzo gradino; è facilmente intuibile dunque che un'eventuale successo consentirebbe un aggancio in classifica che farebbe fare un ulteriore passo in avanti a una squadra che alla vigilia del torneo si era presentata ai nastri di partenza con la semplice ambizione di salvarsi. Invece, passo dopo passo, vittoria dopo vittoria, ecco che le terribili ragazze della Piaggia sono riuscite a collezionare 10 sonanti vittorie, l'ultima delle quali sul campo della Gea Grosseto, letteralmente strapazzata da un Drago dalle lingue di fuoco lunghissime e dalla Fornace ad altissima temperatura che fa della difesa (la miglior seconda del girone, dietro solo alla capolista Palagiaccio Firenze) la propria arma migliore (solo 28 punti subiti a Grosseto).Anche Prato è reduce da un successo ottenuto tra le mura amichge contro la sestese Avvenire 2000 superata con il punteggio di 42-32. All’andata ebbero la meglio le senesi che espugnarono il campo avversario con il punteggio di 50-55, un’affermazione di grande qualità vista la posizione attuale di Prato. Arbitreranno la gara Celentano e Pampaloni della sezione di Arezzo.