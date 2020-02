Basket C Silver, la Vismederi Costone a Terranuova per evitare un tris di sconfitte

Partita molto delicata quella che dovrà affrontare domani pomeriggio, domenica 9 febbraio, la Vismederi Costone Siena che sarà impegnata sul campo dell'Oti Galli Terranova B.ni con la palla a due che sarà alzata alle ore 18 dalla coppia arbitrale formata da Sgherri di Livorno e Salvo di Pisa).Una partita delicata dicevamo, in quanto la situazione infortuni pesa come un macigno sulla squadra senese che s'è vista prima privare di Vittorio Tognazzi (fuori per due gare) e domenica scorsa di Duccio Benincasa, stagione purtroppo finita per lui, mentre Tognazzi dovrebbe rientrare oggi nei ranghi. A preoccupare anche le condizioni di Matteo Panichi che giovedì sera ha riportato un forte trauma a un ginocchio a causa di uno scontro fortuito di gioco. Un quadro tutt'altro che rassicurante, alla vigilia di un match tra due formazioni che godono degli stessi punti in classifica, 18, e che dunque lotteranno tenacemente con una sorta di braccio di ferro per mettere la freccia e lasciare l'avversaria diretta sul posto.La Vismederi proviene da una sconfitta casalinga contro Pontedera che brucia ancora moltissimo; anche l'Oti Galli nello scorso turno ha dovuto masticare amaro, uscendo sconfitta pesantemente dal campo di Valdera (105-76). Due squadre quindi a confronto che vorranno riscattarsi dalle prove negative di domenica scorsa; è ovvio pensare che in caso di sconfitta, per la Vismederi sarebbe la terza consecutiva, il discorso play-off si complicherebbe abbastanza, in quanto le pretendenti alla griglia finale (8 posti a disposizione) iniziano a essere numerose e tutte quante racchiuse in pochissimi punti.