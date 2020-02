Basket C Gold, netta sconfitta per la Virtus Siena a Castelfiorentino

SOLETTIFICIO MANETTI ABC CASTELFIORENTINO-ACEA VIRTUS SIENA 84-64 (24-19; 46-40; 62-55)

Sconfitta in trasferta per l'Acea Virtus Siena, che cade sul parquet della Solettificio Manetti Abc Castelfiorentino per 84-64, al termine di una gara che ha visto i rossoblù inseguire per tutta la durata dell'incontro, con i padroni di casa capaci di allungare nel finale.Avvio difficile per i rossoblù, che subiscono nei primi 90 secondi di gara tre canestri su altrettanti tentativi da parte dei padroni di casa, che volano sul 7-1. Arriva prontamente la reazione della Virtus, che con un parziale di 8-0 tutto a firma Bianchi impatta a quota 9. Le squadre si rispondono colpo su colpo, ma è ancora Castelfiorentino a firmare un nuovo parziale con i canestri di Pucci e Zani, oltre alla precisione dai 6.75 di Terrosi, che permettono alla Abc di volare sul +8, prima della tripla di Bianchi che chiude la prima frazione sul 24-19. Nel secondo quarto i padroni di casa provano a scappare, toccando la doppia cifra di vantaggio sul 31-21, ma una tripla di Bartoletti e la solidità vicino a canestro di Olleia e Ndour permettono alla Virtus di rimanere attaccata alla partita. Castelfiorentino continua a produrre a livello offensivo, ma nella metà campo difensiva subiscono la versatilità di Ndour che segna gli importanti canestri che riportano l'Acea sul -3 (37-34) con meno di tre minuti rimasti sul cronometro del primo tempo, con le squadre che tornano negli spogliatoi sul 46-40 grazie al canestro sul finale di Cantini.Nel terzo periodo Bianchi prova ancora ad accorciare, ma è di nuovo la Abc a piazzare un parziale che riporta i gialloblu sul +10 (53-43). Bartoletti firma un parziale di 5-0 che permette alla Virtus di tornare a contatto, ma Castelfiorentino continua a costruire buoni tiri che i ragazzi di coach Betti segnano con continuità. Dopo aver toccato il -13, due triple in chiusura di quarto di Lenardon permettono ai rossoblù di accorciare sul 62-55 con cui si conclude il terzo quarto. Nell'ultima frazione i padroni di casa stringono le maglie in difesa e costruiscono un parziale che spacca la partita: la Virtus non muove il punteggio sul tabellone per oltre 5 minuti, tempo nel quale Castelfiorentino segna invece 12 punti con Pucci e Scali che, uniti alla tripla di Belli, danno 20 punti di vantaggio alla Abc (77-57). L'Acea subisce il colpo e, con 4 minuti rimasti sul cronometro, non riesce a rialzarsi, con la partita che termina 84-64.: Lazzeri, Zani 11, Pucci 21, Iserani, Talluri ne, Terrosi 15, Scali 18, Daly 6, Cantini 4, Ciciliano, Delli Carri ne, Belli 9. All. Betti: Calvellini ne, Bartoletti 9, Lenardon 11, Bianchi 21, Sabia, Olleia 8, Cerpi ne, Ndour 11, Nepi, Casoni 4, Terni ne, Bovo ne. All. Tozzi