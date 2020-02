Basket C Gold, prova di forza per la San Giobbe Chiusi contro Valdisieve

SAN GIOBBE BASKET CHIUSI-A.S.D. VALDISIEVE 85-59 (31-10; 49-28; 66-44)

Vittoria mai in discussione quella della San Giobbe Chiusi contro Valdisieve. La partita già incanalata con un ottimo primo quarto è una prova di forza che porta di nuovo la formazione allenata da Monciatti al vertice della classifica con una partita in meno rispetto a Castelfiorentino a alla Virtus Siena.Primo quartoSan Giobbe a canestro con Sabbatino e subito dopo con la tripla di Criconia. E’ ottimo l’avvio per intensità sia in attacco che in difesa e Valdisieve subisce anche i due punti di Kuvekalovic. Chiusi sale 9-0 con i liberi di Radunic; sul ribaltamento si sblocca la formazione ospite, ma Lombardo in penetrazione ristabilisce il più nove sul 11-2. San Giobbe incrementa ancora dalla lunetta con il due su due di Kuvekalovic. Valdisieve accorcia, ma Chiusi è solida in entrambe le fasi e si porta oltre la doppia cifra di vantaggio. Locali a quota venti con Kuvekalovic dall’arco e il tabellone recita 20-4. Botta e risposta tra le due squadre e il punteggio cresce senza incrementare il divario: è 25-6. Venti punti di vantaggio con la bomba di Ceccarelli ben servito dal neo acquisto Manetti, che poi fa solo uno su due ai liberi per il 29-8. Ceccarelli e il canestro allo scadere degli ospiti chiudono la prima frazione 31-10.Secondo quartoValdisieve in contropiede inaugura il secondo periodo e replica a ridosso dei due minuti di gioco costringendo Monciatti a fermare il gioco. Zambonin da sotto il tabellone per il 33-14, ma la formazione ospite è in netta crescita rispetto al primo quarto. Dall’altra parte fisiologico il calo dei chiusini, che però con Lombardo mettono a segno due triple in pochi secondi toccando quota trentanove. Un’azione caparbia della San Giobbe, capitalizzata da Kuvekalovic con due punti più il libero aggiuntivo portano a ventiquattro le lunghezze tra le due squadre. Ad imitare il numero nove è Radunic che va a canestro e poi trasforma dalla lunetta il 45-18. Valdisieve ai venti, ma il divario è abissale. Ci pensa ancora Radunic con quattro punti ravvicinati per il 49-20. Ospiti dalla distanza, poi da sotto la retina e ancora dall’arco, queste le ultime emozioni alla pausa lunga: 49-28.Terzo quartoDi nuovo in campo, Valdisieve uno su due dalla lunetta e dall’altra parte medesimo esito per Kuvekalovic: più ventuno per Chiusi. Ancora ospiti a segno, per la San Giobbe calo di precisione dal campo e anche ai liberi, il tabellone indica comunque venti punti di divario. Radunic sfrutta l’assistenza di Kuvekalovic e poi schiaccia a canestro portando i suoi 55-31. Ancora Chiusi con Sabbatino, che prima recupera e poi si invola in contropiede in solitaria mettendo a referto altri due punti. Buon momento per Valdisieve che in rapida successione trova la rete con due liberi e dall’arco. La San Giobbe accetta le azioni ospiti mantenendo il controllo sul gioco. Menetti va da due, interrompendo le azioni avversarie; poi Ceccarelli. Valdisieve pratica la propria miglior pallacanestro dall’inizio dell’incontro, senza però riuscire ad accorciare nel punteggio. E’ ancora Ceccarelli ad andare a segno e a chiudere il quarto 66-44.Quarto quartoGli ospiti trovano per i primi i due punti, ma Lombardo pesca un canestro in caduta per il 68-46. Criconia da tre, risponde in parte Valdisieve e ancora Criconia in ritmo con la bomba del 74-48. Molto vivace questa ultima frazione, i fiorentini salgono a quota cinquantadue e Monciatti chiama time out. Al rientro Ceccarelli, poi risposta di Valdisieve che va ancora a segno. Rettori riporta Chiusi sul più ventidue e Lombardo incrementa ancora. Il buon canestro in sospensione di Rettori vale l’82-56. Zambonin completa il gioco da tre, Kuvekalovic fa uno su due dalla lunetta chiudendo 85-59.: Ceccarelli 12, Criconia 10, Mihaies, Kuvakalovic 11, Infanti, Radunic 17, Zambonin 9, Sabbatino 5, Manetti 3, Cresti, Rettori 4, Lombardo 14 Capo All. Monciatti Ass. Semplici: Niccoli 5, Coccia 2, Piccini N. 10, Rossi 17, Occhini 7, Dionisi 6, Simoncini, Bianchi 5, Municchi 2, Piccini C. 5 Capo All. Pescioli Ass. GemmiArbitri: Carlotti, Marabotto