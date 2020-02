Basket B femminile: Il Drago e la Fornace Siena domina contro Prato

IL DRAGO E LA FORNACE SIENA-PALLACANESTO PRATO 60-37 (14-13, 35-18, 42-28)

Prova di forza del Drago e La Fornace Adpf Costone Siena che stritola la Pallacanestro Prato raggiungendola al terzo posto in classifica a quota 22 punti. Davvero una grande prova da parte delle senesi che dopo una prima frazione giocata all'insegna dell'equilibrio, riescono nella seconda a imprimere al gioco un ritmo sostenuto andando all'intervallo con un vantaggio di 17 punti. Oltre all'incisivita' offensiva, anche la difesa pressing a tutto campo delle padrone di casa ha messo in seria difficoltà le ospiti, incapaci della benché minima reazione. Gli equilibri sembrano mutare dopo la pausa lunga, con le protesi che recuperano fino al -5, ma nell'ultimo periodo le ragazze di Fattorini si scatenano nuovamente, mettendo ben presto la parola fine all'incontro, con un divario che non lascia fantasia a diverse interpretazioni. Nel finale il tecnico senese utilizza tutto il roster a propria disposizione, con le giovani costoniane che non demeritano. Ottima la prova di Bonaccini, Sardelli e Poletti, con Bianconi molto efficace anche da sotto. Senza dubbio un momento molto favorevole per le donne della Piaggia, che vittoria dopo vittoria hanno saputo scalare la classifica fino alla 3ª posizione, con 5 vittorie nelle ultime 6 gare.: Poletti 11, Renzoni 3, Dragoni 2, Bonaccini 17, Bianconi 6, Sardelli 14, Sabia 5, Pierucci 2, Balestrazzi C., Balestrazzi B., Corti, Oliva. All. Fattorini: Sautarariello 2, Vannucchi 7, Ponzecchi 16, Billi 2, Borghesi 2, Popolo 2, Bencini 2, Baldi, Lastrucci, Catalano, Lacitignola. All.NeriARBITRI: Celentano e Pampaloni