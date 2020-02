Minibasket: torna l’appuntamento con il torneo ''Città di Siena''

L’evento targato Stosa Cucine coinvolge anche quest’anno sedici società da tutta Italia



Torna l’appuntamento con il torneo nazionale “Città di Siena”, organizzato dalla sezione Minibasket della Polisportiva Mens Sana 1871. Nel week end del 15 e 16 febbraio è infatti in programma un evento ormai irrinunciabile nel panorama cestistico nazionale, riservato alla categoria Aquilotti 2010 e targato per la terza volta “Stosa Cucine”.



Sono sedici le società che parteciperanno all’edizione di quest’anno: oltre alla società di casa, ci saranno Sancat Firenze, Scuola Basket Arezzo, Alfa e Omega Roma, Stamura Ancora, Robur et Fides Varese, Fortitudo Bologna, due squadre della Pallacanestro Liberta Cernusco (Milano), Bsl San Lazzero (Bologna), Knights Legnano (Milano), Willie Basket Rieti, Virtus Basket Certaldo, Aurora Basket Jesi, International Basket Imola, Poggibonsi Basket. Il torneo si svolgerà nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 febbraio negli impianti della Polisportiva in viale Sclavo: PalaGiannelli, Palachigi e Palaestra, per una due giorni “a tutto minibasket”. Nella prima giornata si svolgeranno i gironi eliminatori (le squadre sono state divise in quattro raggruppamenti), le finali sono in programma domenica 16 febbraio.



“Un appuntamento – commenta Sergio Battestin, responsabile tecnico del Minibasket biancoverde e organizzatore del torneo – che organizziamo sempre con grande piacere, si tratta di una due giorni di grande coinvolgimento e che trasmette valori importanti di condivisione e socializzazione, oltre che di sport. Ringrazio il main sponsor Stosa Cucine e tutte le famiglie del Minibasket Mens Sana che sono fondamentali per l’organizzazione della manifestazione e la sua riuscita. Anche quest’anno il livello tecnico sarà alto, con squadre da tutta Italia che daranno vita a una due-giorni di sport, passione, valori e cultura”.