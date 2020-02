San Giobbe Basket Chiusi in trasferta a Livorno per confermare il buon momento

Ventesimo turno nel campionato di serie C Gold Toscana e impegno esterno per la San Giobbe Basket Chiusi, che farà visita alla Don Bosco Livorno nella giornata di domenica 16 febbraio alle ore 18.00. La formazione allenata da Monciatti sarà attesa dal più classico dei testa coda, in quanto i labronici occupano l’ultima posizione a pari merito con Altopascio e con Valdarno.La Don Bosco è, statistiche alla mano, la compagine che ha più difficoltà ad andare a segno tra tutte le partecipanti al campionato, al tempo stesso però, è la sesta miglior difesa del torneo. Numeri che hanno fruttato poco fino a questo momento, solo sei punti, ma che devono far stare attenta la San Giobbe, chiamata alla prova del nove lontano dal palazzetto dello sport di Chiusi, dopo la vittoria su Valdisieve (in casa) e dopo il successo esterno con Montale. I due punti casalinghi soprattutto, arrivati al termine di una prova molto convincente, hanno riportato la squadra biancorossa ai livelli della prima parte di stagione, sia dal punto di vista dell’intensità e dell’attenzione messa in campo, sia per i numeri in attacco e in difesa.Una partita importante quindi per confermare l’uscita dalla crisi invernale e ovviamente per aggiungere altri punti in classifica. In questo momento, infatti, così come per la parte bassa della graduatoria, anche in vetta sono tre le squadre appaiate e non solo; tra la prima e la sesta sono quattro le lunghezze di divario a dimostrazione di quanto ogni passo falso possa costare caro.