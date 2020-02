Basket Serie B femminile, Il Drago e la Fornace in trasferta a Pontedera

Il Drago e la Fornace Costone Siena, dopo la prepotente vittoria casalinga di domenica scorsa contro Prato (60-37), si gode meritatamente la terza posizione in classifica, a quota 22 punti con lo stesso Prato e con Pontedera che il calendario della 5ª di ritorno pone come avversaria odierna delle senesi.Un altro test quindi assai importante per le ragazze di David Fattorini, chiamate a difendere un 3° posto che riempie di gioia tutto l’ambiente, con in testa la Presidente Emanuela Martelli, raggiante dopo la gara vinta contro Prato. Pontedera però rappresenta un ostacolo duro da superare, non solo per i punti in classifica, ma anche perché all’andata le bianconere proprio al PalaNannini, subirono una cocente sconfitta con il punteggio di 61-64. Quindi la partita di stasera (ore 21), oltre a rappresentare un altro spareggio per le posizioni subito a ridosso delle prime della classe, Palagiaccio Firenze (imbattuta a quota 34 e Savona a 28) ha tutto il sapore di una vera e propria rivincita. Arbitreranno la gara Sgherri della sezione di Livorno e Magazzini della sezione di Firenze.