La Mens Sana sconfigge nettamente la Libero Basket Siena

MENS SANA BASKETBALL-LIBERO BASKET 77-51 (22-24; 40-36; 58-38)

Grande vittoria per una Mens Sana Basketball perfetta nei secondi 20 minuti di partita, che sconfigge nettamente il Libero Basket, capolista a pari punti con la Mens Sana fino ad oggi del campionato di Promozione, Girone B. Un match molto intenso, in cui i ragazzi mensanini, hanno fatto divertire gli oltre 1.000 spettatori accorsi al PalaEstra sfidando gli impegni di San Valentino.Coach Binella sceglie Pannini, Sprugnoli, Dolfi, Manetti e Falsini per il quintetto, schierando subito l’artiglieria pesante. L’inizio però è molto equilibrato, con gli ospiti che, trascinati da tre triple di Ruberto, provano a scappare (anche a + 6 sul 13-19), prima del 22-24 della prima sirena.Nel secondo quarto la Mens Sana prende il controllo delle operazioni, trascinata da Sprugnoli e con un buon contributo anche da Collet e Pannini. Il primo parziale porta i biancoverdi avanti 40-33, prima del nuovo break degli ospiti per il 40-36 che manda le due squadre negli spogliatoi.Ma è nel terzo quarto che la Mens Sana cambia marcia: la difesa diventa impenetrabile, e l’attacco trova in Dolfi e Pannini due bocche da fuoco clamorose, con Falsini a fare la voce grossa sotto i tabelloni. Il parziale di 18-2 stordisce Libero Basket che piomba a -20 con dieci minuti ancora da giocare. Nel quarto periodo la squadra di Binella non cala di intensità e sono ancora Dolfi e Pannini, insieme a 5 punti di fila di Bruni, a propiziare il nuovo break, che porta la Mens Sana ad un finale in scioltezza. Finisce 77-51. Una grande affermazione per i ragazzi biancoverdi, “abbracciati” a fine partita dall’applauso convinto dei pubblico.: Carapelli, Falsini 4, Pannini 25, Sprugnoli 12, Manetti 4, Bruni 5, Di Domenico, Collet 8, Toscano, Dolfi 19, Milano, Santini. All. Binella/Petreni.: Mandarà 4, Monciatti 8, Frati 9, Nepi 4, Burroni, Bigliazzi 2, Galgani 2, Ruberto 13, Spampani 4, Paggetti, Bianchi, Perinti 5. All. Farnetani/Locatelli.