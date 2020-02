Basket Serie C Silver, il Costone pronto al riscatto contro Livorno

Che il momento sia tutt’altro che facile questo è sotto gli occhi di tutti, ma la Vismederi Costone Siena non ha nessuna intenzione di mollare, proprio adesso che la corsa per la zona play-off si fa ingarbugliata a causa del sovraffollamento a quota 18 punti che vede moltissime squadre lottare gomito a gomito per accedere alla griglia finale che ricordiamo premierà le prime 8 del girone.Indubbiamente la gara di domani, domenica 16 febbraio al PalaNannini ore 18, viene incontro ai gialloverdi, reduci da un tris di sconfitte, ma come ricorda coach Braccagni, mai abbassare la guardia anche se sulla carta la partita può sembrare facile. La Liburnia Livorno infatti, non avendo fino a questo momento vinto nessuna partita, chiude come fanalino di coda la classifica del girone toscano della Serie C Silver, quindi è lecito pensare che l’impegno di domani sia abbastanza facile per Bruttini e compagni che dovranno ancora una volta fare a meno del play titolare Duccio Benincasa, ma questo avverrà purtroppo fino al termine della stagione in quanto il gladiatore costoniano si è procurato, nel confronto casalingo contro Pontedera di due settimane fa, un brutto infortunio al ginocchio sinistro, con la lesione dei legamenti crociati, collaterali mediali e menisco, per cui a breve si dovrà operare. E’ chiaro che queste sono botte da cui ci si rialza male, ma in più di una circostanza il gruppo ha dimostrato di sapere reagire anche a situazioni difficili.Nel frattempo è stato aggregato in pianta stabile alla prima squadra, il giovane play under 20 Giacomo Ricci, classe 2002, che potrebbe quindi iniziare a fare un’esperienza importante anche in proiezione futura. Sulle condizioni di Vittorio Tognazzi, in campo domenica scorsa a Terranuova nel finale di partita, ma visibilmente in difficoltà, c’è da evidenziare un notevole miglioramento; la guardia senese durante la settimana si è allenato aumentando il ritmo, sintomo che il problema alla caviglia è rientrato quasi totalmente. Un recupero importante il suo, in vista anche dei prossimi importanti appuntamenti. La direzione di questa gara è stata affidata a Mattiello della sezione di Pistoia e Celentano della sezione di Arezzo.