Basket femminile Serie B: altra impresa dall'Adpf Costone che espugna Pontedera

PALLACANESTRO PONTEDERA-IL DRAGO E LA FORNACE SIENA 35-39 (5-9, 13- 24, 22-31)

Il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena non smette più di stupire e supera anche Pontedera, portando nella propria tana altri 2 punti che valgono la 3ª posizione in solitaria. In pratica si trattava di un vero e proprio spareggio per una posizione di privilegio a ridosso delle due di testa, l’imbattuta Palagiaccio Firenze che ha messo a segno il 18° successo consecutivo, e Savona che ormai sembra irraggiungibile in 2ª posizione.Le senesi, fornendo una prova difensiva pazzesca, imbrigliano la manovra delle padrone di casa (3° attacco del girone), facendo letteralmente impazzire le ragazze di Pianigiani che alla fine devono arrendersi di fronte al fortino bianconero. E’ nella prima parte della gara che il Drago e la Fornace costruisce la propria vittoria, con un pressing asfissiante che costringe Pontedera ad andare al riposo sul -11. Alla ripresa del gioco le locali si fanno più intraprendenti recuperando in parte nel punteggio, che rimane sempre basso, ma Dragoni e compagne non mollano, stringono i denti rintuzzando eroicamente anche l’assalto finale. L’ennesima grande prova di carattere da parte di tutto il gruppo che colleziona così la 6ª vittoria nelle ultime 7 gare. Nessuna delle costoniane termina in doppia cifra, ma chi è entrato in campo ha dato l’anima per la vittoria, così come chi ha sofferto in panchina, dando il proprio sostegno alla squadra. Senza dubbio un bel momento per la band di coach Fattorini che tra l’altro ribalta anche la differenza canestri nel confronto diretto.: Mbeng 4, Graziani 6, Bartolini 4, Fabbri 10, Di Salvo 4, Bernini 4, Rossi, Stefanini, Daddi 3, Dioum ne, Garbini ne, Beconcini ne. All. Pianigiani: Poletti, Renzoni 6, Dragoni 6, Bonaccini 8, Bianconi, Sardelli 8, Sabia 7, Pierucci 4, Dragone ne, Balestrazzi ne, Nanni, Corti ne. All. FattoriniARBITRI: Sgherri e Magazzini