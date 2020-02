San Giobbe Basket Chiusi, prove di playoff: al PalaCoopersport arriva Arezzo

Test impegnativo per la San Giobbe Basket nella ventunesima giornata del campionato di Serie C Gold Toscana. A Chiusi, alle ore 18 di domenica 23 febbraio, arriverà la SBA Arezzo, una delle formazioni che più ha messo in difficoltà la compagine senese in questa stagione. Sono due i precedenti: il primo in coppa toscana, terminato con la vittoria esterna degli aretini per 68-80 (risultato che costò l’uscita dalla competizione per la San Giobbe); il secondo in campionato. In quel caso, la sesta giornata del girone di andata, a spuntarla fu Chiusi per 79-84, ma al termine di una gara molto difficile decisa solo negli ultimi minuti del quarto periodo.La San Giobbe arriva alla sfida con Arezzo forte di tre vittorie consecutive e del primato in classifica riconquistato. Ruolino di marcia identico per la SBA, che nelle ultime tre ha avuto la meglio di Prato e delle due Livornesi, nell’ordine la Don Bosco e la Pielle, ma che insegue in classifica staccata di sei punti con una partita in più. Graduatoria che conta adesso e che conterà alla fine della stagione regolare per stabilire la griglia dei playoff, di cui, la partita tra Chiusi e Arezzo, è un gustoso antipasto.