Basket B femminile, Il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena alla ricerca del 7Â° sigillo

Dopo aver scalato posizioni su posizioni, fino ad arrivare al terzo gradino della classifica in perfetta solitudine, il Drago e la Fornace Adpf Costone Siena si appresta domenica pomeriggio ad affrontare la trasferta di Genova dove alle ore 18 incontrerà il Basket Pegli, fanalino di coda assieme al Basket La Spezia con soli 6 punti all’attivo.Sulla carta le costoniane partono fortemente avvantaggiate considerata l’abissale differenza di punti (16), ma coach David Fattorini mette in allerta il gruppo: L’assenza di Dragoni, il perno di questa squadra, non è da sottovalutare; la giocatrice senese è stata coinvolta lunedì scorso in un incidente stradale nei pressi di Empoli; nulla di grave beninteso, ma il tamponamento subìto la costringe a portare un fastidioso collare. A dirigere l’incontro saranno due arbitri liguri: Martino e Vozzella di Savona.