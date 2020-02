Basket B femminile, l'Adpf Costone vince ancora: superato Pegli

BASKET PEGLI-IL DRAGO E LA FORNACE COSTONE SIENA 62-66 (17-15, 30-34, 45-50)

Il Drago e la Fornace Costone appone il 7° sigillo di una cavalcata vincente senza fine, andando a espugnare il campo di Genova, contro un Basket Pegli che se pur ancorato all'ultima posizione di classifica, ha venduto cara la pelle fino alle ultime battute di gioco.La partita è stata tiratissima sin dal primo minuto, con le padrone di casa audaci a tenere testa alle senesi, in ritardo di 2 lunghezze alla prima sirena. Nella seconda frazione le ragazze di David Fattorini prendono le misure alle liguri, grazie anche a una scatenata Nagaja Sardelli che con i suoi 20 punti ha contribuito nettamente al successo finale. La situazione alla pausa lunga vede il Drago e la Fornace ribaltare la situazione con un parziale che dice +4 per Siena. La difesa pressing a tutto campo consente nella seconda parte della gara allunghi importanti per le bianconere che in due circostanze reaggiungono un vantaggio di 9 punti, ma le padrone di casa sono brave a rientrare sempre in partita, specialmente nel finale con il Drago e la Fornace un po' in difficoltà, ma pur sempre con il pallino del gioco saldamente in mano. Una vittoria che assume un valore ancora più importante, in quanto conquistata senza Arianna Dragoni e con Claudia Barbucci ancora a mezzo servizio. Bene anche Bonaccini in cabina di regia, così come Mara Bianconi, entrambi in doppia cifra.Vittoria dunque e terza posizione consolidata per un Costone in rosa che sta godendosi con pieno merito questo momento davvero positivo.: Sardelli 20, Poletti 8, Renzoni, Bianconi 10, Barbucci 8, Bonaccini 10, Pierucci 5, Sabia 5, Corti ne, Ginanneschi ne. All. Fattorini.ARBITRI: Martino e Vozzella di Savona