70Â° Virtus Siena: mercoledÃ¬ ospiti le giocatrici della Virtus femminile

Continuano i festeggiamenti per il 70° anniversario della fondazione della Virtus Siena. Mercoledì 4 marzo, alle 21, in occasione della partita casalinga dell'Acea contro Spezia Basket Club nel turno infrasettimanale, saranno ospiti della società le donne delle formazioni femminili che negli anni hanno vestito la maglia rossoblù.Saranno presenti al PalaPerucatti circa 20 giocatrici storiche della Virtus femminile, tra le quali Vizia, Fantozzi, Pronti, Capannoli, Bindi, Giubbi, Gazzei, Guideri, Beccarini, Moretti, Forti, Fratagnoli, Bianchin ed altre ancora.Come avvenuto per i giocatori degli anni '50 e '60 nelle ultime partite casalinghe della Virtus, durante l'intervallo della partita le ex giocatrici scenderanno sul parquet per ricevere un premio dalla società ed il meritato applauso del pubblico virtussino.