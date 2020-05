Virtus Siena e Pallacanestro Grosseto annunciano i primi frutti della collaborazione

La pratica sportiva è interrotta ma la calma è solo apparente e si approfitta per pianificare al meglio la ripresa delle attività. Le difficoltà che inevitabilmente seguiranno le incertezze attuali andranno affrontate facendo rete con le società del territorio e mettendo a fattor comune i punti di forza di ognuno.In quest'ottica Pallacanestro Grosseto e Virtus Siena ufficializzano una collaborazione che supera anche i confini provinciali e che vuole avere respiro ampio e reciproca soddisfazione.E' così che vanno letti i primi due passi di questo percorso comune, simbolicamente uno in direzione Grosseto e l'altro in direzione Siena.Verso il capoluogo maremmano si muoverà coach Edoardo Ceccarelli, uno dei tecnici di formazione virtussina, forte di numerose esperienze in casa madre (allenatore affermato di giovanili oltre che vice in serie B) e attivo come head coach in serie D ad Asciano, che porterà tutto il suo bagaglio accumulato negli anni in rossoblù nella società biancorossa.A fare il tragitto opposto sarà il promettente 2006 grossetano Matteo Fei presente all'ultimo concentramento del settore nazionale. Matteo andrà a rafforzare il gruppo col quale ha già avuto modo di partecipare a dei tornei in questa stagione ed a lavorare sotto le cure della foresteria senese e dello staff tecnico supervisionato dal responsabile Maurizio Lasi.“Felice di questa collaborazione che ha come solo obbiettivo il perseguimento di quei valori che ambedue le società inseguono ossia mettere i ragazzi al centro di progetti di sviluppo sportivo e personale – dichiara il responsabile tecnico del settore giovanile rossoblù Maurizio Lasi - Gli allenatori della Virtus stanno crescendo e la nuova esperienza di Edoardo sarà un arricchimento sia personale che per entrambe le società, che lo vedranno coinvolto nei rispettivi progetti. L'arrivo di un ragazzo di interesse nazionale come Matteo Fei è un ulteriore conferma della qualità che vogliamo proporre e dare ai ragazzi in Virtus Siena”.Sulla stessa lunghezza d'onda la dichiarazione del presidente grossetano, Maurizio Musardo: “Sono molto onorato di stringere una così concreta collaborazione con una realtà cestistica di tale importanza. La dimostrazione che, di fronte alle difficoltà del momento, le due società sportive abbiano trovato la forza di intraprendere questo percorso, deve infondere fiducia a tutto il movimento e altresì trasmettere l'idea che, trovare sinergie, è la strada per la realizzazione di un progetto. Se sono certo che l'arrivo a Grosseto di Edoardo Ceccarelli porti un ulteriore elemento di positività all'interno del gruppo dei nostri già validi allenatori, sono altrettanto convinto che il nostro giovane Matteo Fei trovi, in questa nuova esperienza, l'ambiente ideale per poter concretizzare ulteriormente tutte le sue qualità. Sono sempre più dell'idea che insieme si sia più forti!”.