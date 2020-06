Virtus Siena, Enrico Trisciani nuovo responsabile organizzativo del settore giovanile

Enrico Trisciani è il nuovo responsabile organizzativo del settore giovanile Virtus Siena. Trisciani dà il cambio a Massimo Pagano, che ha ricoperto il ruolo per quasi 10 anni, al quale va un grande ringraziamento da parte della società per il lavoro svolto.



Già attivo all'interno della società, da alcuni anni in consiglio direttivo e responsabile organizzativo del settore minibasket, Trisciani ricoprirà adesso anche questo nuovo ruolo, in stretto contatto con il direttore sportivo Gabriele Voltolini, per portare avanti il settore in linea con gli obiettivi della società e in continuità con quanto fatto in questi anni. Un primo frutto del lavoro è stato l'importante accordo con la Pallacanestro Grosseto, stipulato poche settimane fa, quando Trisciani ha preso in mano le redini del settore portando a compimento quanto abbozzato dal suo predecessore. Trisciani agirà in stretto contatto anche con il responsabile tecnico del settore giovanile Maurizio Lasi per portare avanti il programma triennale della società, partito lo scorso anno.



"È con estremo piacere che ricevo il testimone da Massimo Pagano – dichiara Enrico Trisciani - per un ruolo così importante e delicato che lui ha saputo svolgere con professionalità e competenza. Farò tutto il possibile per proseguire tale percorso nell'ottica di uno sviluppo organico del settore giovanile in tutte le sue sfaccettature che non siano solo quelle tecniche, seppur importanti, e che tendano a mettere al centro la crescita dei ragazzi. La Virtus vuole continuare ad essere sinonimo di garanzia tecnica, umana e sociale, punto di riferimento per chi fa già parte del mondo della pallacanestro ma anche per chi ci si volesse avvicinare. Le collaborazioni con le società del territorio, solo ultima quella con la Pallacanestro Grosseto, vanno in questa direzione."



Con estremo piacere la società annuncia anche di aver trovato una soluzione idonea per Maurizio Tozzi, dopo aver consensualmente terminato l’esperienza della prima squadra per venire incontro principalmente alle sue esigenze personali. Maurizio ricoprirà il ruolo di responsabile scouting e relazioni esterne anche lui in collaborazione serrata con Voltolini e Trisciani così da dare la massima coerenza tra i tre settori: minibasket, giovanile e prima squadra.